Спіймали на Кіпрі: скандального "Слугу народу" викрили у схемі з тютюновим бізнесом

Журналісти викрили сімейну схему народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова, який через компанію на Кіпрі володіє тютюновим бізнесом, що має торгові точки по всьому Києву.
Йдеться про колишні Т-кіоски. Скандальне розслідування оприлюднили автори програми "Схеми" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Примітно, що Холодов входить у комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де він допоміг "протягнути" поправку, яка полегшує ведення торгівлі цигарками..
Холодова викрили в сімейній схемі з тютюновим бізнесом
Радіо Свобода
Хоча сам надеп спростував зв'язок із тютюновим бізнесом, з'ясувалося, що він володів патентом на емблему Т-кіосків у Києві. У 2018 компанія "Київ маркет солюшн" перемогла в інвестиційному конкурсі від київської міської ради і побудувала на базі кіосків нові комплекси.
При цьому, за вказаною в офіційних базах адресою цієї фірми не виявилося. Крім того, бенефіціаром компанії є кіпрська фірма, що заборонено українським законодавством.
Холодова викрили в сімейній схемі з тютюновим бізнесом
Радіо Свобода
Холодова викрили в сімейній схемі з тютюновим бізнесом
Радіо Свобода
Відзначається, що журналісти вирішили самостійно відправитися на Кіпр, щоб з'ясувати, хто насправді володіє тютюновими точками в Києві. У місті Лімасол їм вдалося розшукати засновника "Київ маркет солюшн" – Reineweg.
Компанія зареєстрована в приватному будинку, в якому журналісти застали нардепа Холодова, який повинен був працювати в цей час у Верховній Раді.
Холодова викрили в сімейній схемі з тютюновим бізнесом
Радіо Свобода
Як стало відомо, це його сімейна нерухомість – розкішний маєток у престижному районі. Примітно, що там мешкає вся сім'я Холодова – журналісти зняли на відео, як нардеп проводжає дітей до школи. Крім того, у нардепа є посвідка на проживання на Кіпрі. Те, що будинок належить йому, Холодов сам зізнався у Facebook.
Холодова викрили в сімейній схемі з тютюновим бізнесом
Радіо Свобода
Холодова викрили в сімейній схемі з тютюновим бізнесом
Радіо Свобода
Спливли також інші докази зв'язку Холодова з тютюновим бізнесом.
Reineweg в Україні володіла двома фірмами: вже відомою "Київ маркет солюшн", яка будує зупинки з кіосками в Києві, і компанією "Антікус". Бенефіціаром останньої кіпрська Reineweg була до вересня 2019-го, після чого власником "Антікусу" стала Стелла Шаховська – теща Андрія Холодова.
На спорідненість фірм вказує і персонал: одна і та сама людина керує "Київ маркет солюшн" зараз і керувала "Антікусом" у минулому. Це – Людмила Руденко.
Також знайшовся непрямий зв'язок між Холодовим і компаніями, які продають цигарки в зазначених МАФах. Сам нардеп від фактів відхрестився.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" у 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнеспартнер Холодова — Леся Василівна Васильченко — є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власниками ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".
Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.
Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", — заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.
За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.
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