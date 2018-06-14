Спідометр застиг на 145 км/год: під Києвом авто вилетіло на зупинку

В Ірпені Київської області автомобіль BMW на шаленій швидкості в'їхав у зупинку.

Аварія сталася на вул. Університетській близько 19:30, передає "Київ Оперативний".

"Спідометр одного з учасників ДТП застиг на позначці 145 км/год", - сказано в повідомленні.

Водій легковика пошкодив кілька автомобілів. Зупинити лихача зміг тільки стовп. Від удару автомобіль дуже сильно пошкоджений.

За словами свідків аварії, водій BMW, до речі, на "єврономерах", був в стані алкогольного сп'яніння.

Інформація про кількість постраждалих і можливі жертви з'ясовується. На місці працюють поліцейські і лікарі "швидкої".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня автомобіль посольства Фінляндії потрапив в аварію на площі Льва Толстого в Києві.