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Спецслужби Росії причетні до авіакатастрофи під Смоленськом? У розслідуванні засвітився відомий завод

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Ту-154, що розбився під Смоленськом, за півроку до катастрофи ремонтували у підконтрольному спецслужбам Росії консорціумі.

Про це йдеться у доповіді за підсумками розслідування трагедії, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, пише Gazeta Polska Codziennie.

Зокрема ремонтні роботи проводилися на базі ВАТ "Авіакор Самара" під наглядом другого управління Федеральної служби з військово-технічної співпраці РФ.

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Авіакатастрофа під Смоленськом

Авіакатастрофа під Смоленськом

ТАСС

Як зазначає видання, після капітального ремонту у 2009 році на "Авіакорі" лайнеру призначили термін служби понад 25 років.

ВАТ "Авіакор-авіаційний завод" — одне з найбільших російських авіабудівних підприємств. Основні компетенції — будівництво літаків, капітальний ремонт та технічне обслуговування різних типів повітряних суден, компонентне виробництво.

Завод має власний сертифікований центр, а також досвід у галузі серійного виробництва цивільних і військових літаків з деталей, вузлів і агрегатів власного виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Катастрофа Ту-154 під Смоленськом
Місце
Польща
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Надо же, сей "факт" установлен аж через 10 лет, правда, непонятно, каким образом.Так же непонятно, чем в таком случае занимались польские спецслужбы после возвращения борта №1 на территорию Польши
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Поросёнков Петя, минировали
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Putin Serjio
Putin Serjio
И построили его в СССР
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Спецслужбы России причастны к авиакатастрофе под Смоленском" А я говорил, что "новичок".
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Юг Руси
Юг Руси
Иванов Петр, и ещё, там просматривается чёткий след Укроины
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