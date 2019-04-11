Спецслужби Росії причетні до авіакатастрофи під Смоленськом? У розслідуванні засвітився відомий завод

Ту-154, що розбився під Смоленськом, за півроку до катастрофи ремонтували у підконтрольному спецслужбам Росії консорціумі.

Про це йдеться у доповіді за підсумками розслідування трагедії, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, пише Gazeta Polska Codziennie.

Зокрема ремонтні роботи проводилися на базі ВАТ "Авіакор Самара" під наглядом другого управління Федеральної служби з військово-технічної співпраці РФ.

Авіакатастрофа під Смоленськом ТАСС

Як зазначає видання, після капітального ремонту у 2009 році на "Авіакорі" лайнеру призначили термін служби понад 25 років.

ВАТ "Авіакор-авіаційний завод" — одне з найбільших російських авіабудівних підприємств. Основні компетенції — будівництво літаків, капітальний ремонт та технічне обслуговування різних типів повітряних суден, компонентне виробництво.

Завод має власний сертифікований центр, а також досвід у галузі серійного виробництва цивільних і військових літаків з деталей, вузлів і агрегатів власного виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 квітня 2010 року у Смоленську розбився літак Ту-154М. В результаті загинули 96 осіб, зокрема президент Польщі Лех Качинський і його дружина. Польща висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів в умисному провокуванні авіакатастрофи.

7 березня 2016 року розпочала роботу підкомісія з розслідування причин трагедії. Слідчі знайшли на уламках літака і тілі однієї з жертв сліди вибухівки, хоча проба ґрунту не засвідчила вмісту речовин на місці катастрофи.

Крім того, комісія з розслідування виявила хімічні сполуки і сліди вибухівки на 107 уламках літака.

Британська лабораторія на підставі слідів вибухівки у фрагментах літака дійшла висновку, що на борту Ту-154 стався вибух.

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