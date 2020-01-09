Спецслужби Росії готували гучне вбивство офіцера ЗСУ

У Харкові СБУ запобігла замаху на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідпідрозділу батальйону ЗСУ.

Замах був організований спецслужбами РФ, передає пресслужба СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що для скоєння злочину російські спецслужби залучили жителя Харкова, який раніше проходив військову службу в Нацгвардії України, але був звільнений через компрометувальні обставини.

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"Завдання харків'янин отримав під час короткострокового виїзду до Росії. Подальші його дії російські куратори узгоджували через мобільний месенджер. За вбивство екскомандира виконавцю було обіцяно грошову винагороду", – йдеться в повідомленні.

У СБУ підкреслили, що спецслужби РФ планували помститися українському командиру за успішні операції проти терористичних організацій "Л/ДНР".

"Зокрема, була знешкоджена група офіцерів Збройних сил РФ, один із яких носив звання "Героя Росії". Харків'янин готувався вчинити замах у багатоквартирному житловому будинку, де мешкає командир, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Дії диверсанта створювали загрозу для життя багатьох мирних громадян", – акцентували у відомстві.

Підривника затримали з вибухівкою в будинку. За оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила пів кілограма тротилу і приводилася в дію за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації.

Розпочато кримінальне провадження, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Затримання в Харкові

Затримання в Харкові

Вибуховий пристрій

Як повідомляв OBOZREVATEL, у СБУ розповіли, що терористи "ЛНР" збирають інформацію про людей, які часто виїжджають із "республіки" на підконтрольну Україні територію.

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