Спецслужби попереджали "Анзора з Відня" про загрозу і стежили за квартирою, – австрійське ЗМІ

Розслідування 20:26, 6.07.2020 Оновлено: 21:02, 6.07.2020

Спецслужби Австрії мали інформацію про загрозу життю чеченського політемігранта Маміхана Умарова, якого вбили 4 червня, спостерігали за його квартирою у Відні і пропонували особисту охорону.

Про це написала австрійська газета Die Kronen Zeitung. Від персональних охоронців Умаров відмовився.

"Федеральне відомство з захисту конституції і боротьби з тероризмом (BVT) Австрії попередило його про погрози смерті, помістило його в список людей, яким загрожує небезпека, та охороняло квартиру. Однак потерпілий відмовився від особистого захисту", – йдеться у повідомленні.

Коли з'явилося більше доказів того, що щось повинно було трапитися, сім'ю Умарова відселили в інший будинок за кілька кварталів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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