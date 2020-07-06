Спецслужби попереджали "Анзора з Відня" про загрозу і стежили за квартирою, – австрійське ЗМІ
Спецслужби Австрії мали інформацію про загрозу життю чеченського політемігранта Маміхана Умарова, якого вбили 4 червня, спостерігали за його квартирою у Відні і пропонували особисту охорону.
Про це написала австрійська газета Die Kronen Zeitung. Від персональних охоронців Умаров відмовився.
"Федеральне відомство з захисту конституції і боротьби з тероризмом (BVT) Австрії попередило його про погрози смерті, помістило його в список людей, яким загрожує небезпека, та охороняло квартиру. Однак потерпілий відмовився від особистого захисту", – йдеться у повідомленні.
Коли з'явилося більше доказів того, що щось повинно було трапитися, сім'ю Умарова відселили в інший будинок за кілька кварталів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 липня в передмісті Відня був застрелений Маміхан Умаров, який критикував главу Чечні Рамзана Кадирова.
Перший підозрюваний у вбивстві Анзора був затриманий поліцією в місті Лінці, пізніше затримали і другого підозрюваного.
Раніше Анзор, який брав "замовлення" на організацію терактів і ліквідацію людей, розкрив скандальні факти про вбивство Аміни Окуєвої, замахи на її чоловіка Адама Осмаєва й екснардепа Ігоря Мосійчука.
ЗМІ назвали імена можливих убивць Умарова. Журналісти повідомили про затримання уродженців республіки Чечня Саралі Ахтаєва і Салмана Магамадова.
Незважаючи на те, що в Анзора була українська віза, йому заборонили в'їзд в Україну.