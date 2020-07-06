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Спецслужби попереджали "Анзора з Відня" про загрозу і стежили за квартирою, – австрійське ЗМІ

Розслідування
2,1 т.
Спецслужби Австрії запропонували Маміхану Умарову особисту охорону, але він відмовився

Спецслужби Австрії запропонували Маміхану Умарову особисту охорону, але він відмовився. Скріншот Youtube

Спецслужби Австрії мали інформацію про загрозу життю чеченського політемігранта Маміхана Умарова, якого вбили 4 червня, спостерігали за його квартирою у Відні і пропонували особисту охорону.

Про це написала австрійська газета Die Kronen Zeitung. Від персональних охоронців Умаров відмовився.

"Федеральне відомство з захисту конституції і боротьби з тероризмом (BVT) Австрії попередило його про погрози смерті, помістило його в список людей, яким загрожує небезпека, та охороняло квартиру. Однак потерпілий відмовився від особистого захисту", – йдеться у повідомленні.

Коли з'явилося більше доказів того, що щось повинно було трапитися, сім'ю Умарова відселили в інший будинок за кілька кварталів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

АвстріяВіденьвбивство
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  2. Розслідування