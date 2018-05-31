Замах на вбивство Бабченко: Портников вказав на зв'язок із отруєнням Скрипаля

У замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко Україна і Захід повинні вести спільну боротьбу проти Росії і змусити її припинити вбивати неугодних людей на території інших держав.

Україні потрібні більш ефективні спецслужби, але РФ це може не зупинити. Таку точку зору висловив журналіст Віталій Портников, пише "Еспрессо" .

"Навіть найбільш ефективна держава не може захистити своїх громадян і гостей, коли мова йде про готовність іншої держави до вбивства. Великобританія - вже точно не російська колонія. Це держава з сильними спецслужбами, з ефективним апаратом, з незалежними медіа. І що? Це допомогло російським емігрантам - Березовському, Литвиненкові, Глушкову, Скрипалю? " - висловився Портников.

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Також він зазначив, що отруєння Скрипалів - це тільки початок атак російських спецслужб на Заході.

На думку журналіста, головною метою України має стати зміна самої держави-вбивці Росії.

"В кращому разі - зміни внутрішньої тканини, щоб в самій Росії зрозуміли злочинність і безвихідність свого нинішнього курсу. У гіршому - відмова цієї держави від дестабілізації ситуації в інших країнах", - написав Портников.

Як писав OBOZREVATEL, інформацію про смерть Бабченко правоохоронці поширили заради затримання злочинця.