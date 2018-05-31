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Замах на вбивство Бабченко: Портников вказав на зв'язок із отруєнням Скрипаля

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У замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко Україна і Захід повинні вести спільну боротьбу проти Росії і змусити її припинити вбивати неугодних людей на території інших держав.

Україні потрібні більш ефективні спецслужби, але РФ це може не зупинити. Таку точку зору висловив журналіст Віталій Портников, пише "Еспрессо" .

"Навіть найбільш ефективна держава не може захистити своїх громадян і гостей, коли мова йде про готовність іншої держави до вбивства. Великобританія - вже точно не російська колонія. Це держава з сильними спецслужбами, з ефективним апаратом, з незалежними медіа. І що? Це допомогло російським емігрантам - Березовському, Литвиненкові, Глушкову, Скрипалю? " - висловився Портников.

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Також він зазначив, що отруєння Скрипалів - це тільки початок атак російських спецслужб на Заході.

На думку журналіста, головною метою України має стати зміна самої держави-вбивці Росії.

"В кращому разі - зміни внутрішньої тканини, щоб в самій Росії зрозуміли злочинність і безвихідність свого нинішнього курсу. У гіршому - відмова цієї держави від дестабілізації ситуації в інших країнах", - написав Портников.

Як писав OBOZREVATEL, інформацію про смерть Бабченко правоохоронці поширили заради затримання злочинця.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Віталій Портников
Місце
Україна
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