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16 грудня • оновлено в 19:48
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/ Розслідування

Спецоперація СБУ: з'явилися несподівані подробиці нападу на "слугу народу"

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Побиття народного депутата України від партії "Слуга народу" Михайла Ананченка, що відбулося в Сумах 15 грудня, було інсценуванням.

Таку заяву 16 грудня зробили в Службі безпеки України, пояснивши, що завчасно отримали інформацію про підготовку нападу.

"Співробітники СБУ попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру стосовно народного обранця, що пов'язані з його державною та громадською діяльністю. Встановлено, що виконавці злочинного "замовлення" отримали від організатора обумовлену грошову винагороду", – йдеться в повідомленні.

Facebook / Михайло Ананченко

Facebook / Михайло Ананченко

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У зв'язку з цим силовики взяли під контроль всі дії, що здійснюються виконавцями. У відомстві уточнили, що в мережу злили інформацію про побиття, щоб отримати "максимально об'єктивну доказову базу" щодо учасників і організатора.

Спецоперація СБУ: з'явилися несподівані подробиці нападу на "слугу народу"

"На даний час слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація вчинення злочину), ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору злочину", – резюмували в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ананченко особисто розповів, що двоє чоловіків в балаклавах побили його на вулиці. Він заявив, що будь-які хуліганські та інші протиправні дії по відношенню до його команди не змінять політичного курсу партії.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна Суми
Теги
Партія Слуга народу Служба безпеки України кримінал розслідування
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
95-й квартал:(
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Владимирович Роман
Владимирович Роман
дайте угадаю: будет созвана новая пресс-конференция, где повелитель рюкзаков в присутствии шута Моника, сообщит, что в ходе беспрецендентного расследования было установлено, что слугу Кремля Ананченко, которого никто и никогда не знаЛ. и позиция какого никому не интересна, в течение нескольких часов избивало ОПГ в составе Маруси Зверобий, и Белецкого, настолько искусно, что не оставило ни одного следа, на стреме стояли Полторак и Парубий, после чего они все отзвонились организатору гетьману Пороху.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это не слуги - это простое дерьмо!
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