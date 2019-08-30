Спецоперація під загрозою: стала відома резонансна деталь про обмін полоненими

Ситуація з обміном полоненими між Україною і Російською Федерацією глибоко засекречена і не підлягає розголошенню.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело, обізнане щодо процесу обміну, розголошення будь-яких подробиць може дуже зашкодити спецоперації чи навіть призвести до зриву.

"Більшість заяв і прогнозів можуть не відповідати дійсності", – попередив інформатор, знайомий з деталями обміну.

Українські моряки у полоні "Апостроф"

З огляду на це OBOZREVATEL поки не публікуватиме непідтверджену інформацію. Адже за останню добу у ЗМІ пролунали десятки резонансних заяв від представників обох сторін, які багато в чому суперечили одна одній.

Редакція очікує офіційних даних і остаточного вирішення питання про повернення додому українських в'язнів Кремля.

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