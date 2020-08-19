Бутусов звернувся до Зеленського з підозрою в державній зраді: у розвідці назвали скандал із "вагнерівцями" домислом

Інформація про нібито скасування СБУ спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі поширюється, щоб завдати шкоди спецслужбам України.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2016 – 5.08.2020) Василь Бурба. Водночас український журналіст Юрій Бутусов у Facebook закликав президента України Володимира Зеленського відреагувати на скандал.

Українська розвідка заперечує та заявляє про фейк

За словами колишнього начальника Головного управління розвідки, в пресі щодо так званої справи "вагнерівців" активно публікується "дезінформація та домисли".

"Відразу і прямо хочу заявити, коментувати будь-які реальні або передбачувані дії спецслужб колишнім начальником військової розвідки вважаю неправильним.

У так званій справі "вагнерівців" у пресі дуже багато явної дезінформації та домислів. На мій погляд, усі ці домисли спрямовані виключно на спробу завдати істотної шкоди репутації спецслужбам України", – сказав він.

Бурба зазначив, що українські оперативні служби уважно спостерігали і спостерігають "за системними ворогами країни" і проводять відповідне документування тих чи інших дій.

"Безумовно також, що все це строго секретна інформація, і вона ніколи не стає публічно відкритою. А тому вибудовувати конспірологічні теорії, повністю копіюючи їх із газетних "розслідувань", придуманих і реалізованих російськими спецтехнологіями, неприпустимо", – наголосив Бурба.

За його словами, "тим більше, є абсолютно безглуздими домислами версії про можливу участь президента України в будь-якій допомозі "вагнерівцям".

"Це неможливо ні за моральними, ні за оперативними даними", – зазначив військовий.

Журналісти попросили його прокоментувати версію, що операція спецслужб України щодо затримання "вагнерівців" була зірвана витоком із боку глави Офісу президента Андрія Єрмака. Бурба відповів: "Така інформація відсутня".

"Як військовослужбовець, я був і залишаюся поза політикою. Скажу одне – діями української розвідки народ України може пишатися. Але не все на війні залежить від нас. Із повагою ставлюся до рішення Верховного головнокомандувача провести ротацію. Наразі перебуваю у відпустці з родиною, після закінчення якої служитиму Україні і далі на іншій ділянці роботи, за рішенням Верховного головнокомандувача", – додав Бурба.

Василь Бурба LIGA.net

Зеленського закликали розібратися в ситуації

Заяву колишнього начальника Головного управління розвідки прокоментував український журналіст Юрій Бутусов, який раніше опублікував дані про нібито причетність до операції СБУ керівника ОП.

Бутусов вказав на те, що "в жодній із заяв на цю тему не називається і не спростовується" його стаття про це, а також не згадується його ім'я. Він також вважає, що заява Бурби підготовлена "піарниками" Офісу президента.

За словами журналіста, операція проходила в рамках кримінальної справи № 42014000000000457, про яку відбулося розголошення інформації.

"Я називаю номер справи – і влада зобов'язана почати розслідування... За це треба нести відповідальність, і треба визначити – хто ж саме розголосив", – заявив Бутусов.

Журналіст закликав Володимира Зеленського відреагувати на скандал. Він заявив, що і сам готовий дати свідчення.

"Пане президенте, моя стаття – це заява про злочин, підозра в державній зраді, яка стосується особисто вас...

Всі учасники наради в вашому кабінеті повинні бути попереджені про відповідальність за дачу неправдивих свідчень, і дати свідчення. Я також готовий давати свідчення", – написав Бутусов.

Повний пост журналіста в Facebook

Скриншот

Нагадаємо, бойовиків російської ПВК "Вагнера" затримали в Білорусі 29 липня.

Деякі з них воювали на Донбасі та внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

Втім, Білорусь передала Росії 32 із 33 затриманих найманців. Іще один залишився в Білорусі, оскільки він має білоруське громадянство.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Верховній Раді України створять тимчасову слідчу комісію у справі скандалу із затриманими в Білорусі "вагнерівцями" і можливої "держзради" глави Офісу президента Андрія Єрмака.

18 серпня в мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації.

У СБУ назвали всі новини з цієї теми фейком. У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що спеціальна інформаційна операція під назвою "група Вагнера в Білорусі" має російське походження.

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