Спецназ Нацгвардії отримав нові гвинтівки під калібр НАТО

Окремий загін спецпризначення Східного територіального управління Національної гвардії отримав штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56 × 45 мм НАТО.

Як йдеться на сайті Нацгвардії, нова гвинтівка набагато "тихіше" працює, оскільки обладнана штатним "глушником", ресурс якого становить десять тисяч пострілів.

Також вона компактна і має кращу кучність, ніж автомат Калашникова. Стовбур і ударно-спусковий механізм гвинтівки виготовляються у США.

Спецназ Національної гвардії отримав гвинтівки UAR-15. Фото - сайт Нацгвардії

Спецназ Національної гвардії отримав гвинтівки UAR-15. Фото - сайт Нацгвардії

"Тих же результатів, що з UAR-15, я досягаю значно більшими зусиллями та завдяки додатковому тактичному спорядженню, яким обладнують автомати Калашнікова. А це ж додаткова вага, а ще втручання до конструкції. Звісно, робота з ґвинтівкою, де всі ці нюанси передбачені, набагато приємніша й ефективніша. Ти береш її до рук і відчуваєш, що вона зроблена з повагою до стрільця-професіонала, який чітко усвідомлює, що йому потрібно для виконання тієї чи іншої задачі", – поділився враженням від використання один зі спецназівців.

У перспективі подібне озброєння може надійти і в інші підрозділи Національної гвардії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Львівський бонетанковий завод передав для потреб Міноборони України партію відремонтованих і модернізованих танків Т-64.