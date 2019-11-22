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22 листопада • оновлено в 17:01
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/ Розслідування

Спецкор на виборах? На Богдана накопали ще один компромат

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Очільник Офісу президента Андрій Богдан у розпал передвиборчої кампанії з обрання нового глави держави отримав акредитацію для роботи у Центрвиборчкомі як кореспондент телеканалу "1+1".

Це відбулося за два місяці до першого туру виборів 31 березня. Про такий цікавий факт у біографії головного радника Зеленського повідомляють "Схеми".

За даними розслідувачів, тоді було оприлюднено перелік 15 журналістів, яких подавали для акредитації у ЦВК. І саме прізвище Богдана значилося у списку першим – зокрема, з приміткою "кореспондент".

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

У Центрвиборчкомі цю інформацію підтвердили, зауваживши, що розпорядженням голови комісії Богдана справді акредитували від "1+1".

Однак чи скористався він своїм пропуском до приміщення ЦВК і яку мету водночас переслідував – достеменно невідомо.

Зазначається, що розшукати будь-які матеріали "спецкора" Андрія Богдана на офіційному сайті телеканалу не вдалося. Та й імовірні "колеги" з "1+1" його там теж не зустрічали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан закликав журналістів влаштувати "чистку" у ЗМІ, оскільки вони є "четвертою владою" в Україні. Глава ОП заявив, що багато українських журналістів є корумпованими.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Андрій Богдан
Теги
Офіс президента телеканал 1+1
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