Спека і суцільна плитка: в мережі показали фото Криму в розпал сезону

У Криму в розпал сезону відпусток в 2019 році на пляжах, як і попередні роки після анексії, немає ажіотажу. До того ж, окупанти примудрилися закласти тротуарною плиткою навіть улюблені місця відпочинку на пляжах.

В опублікованому "Крим. Реалії" фоторепортажі видно, що значна частина пляжу "Сонячний" в Севастополі по суті стала продовженням набережної. Всю її замостили бруківкою.

А на центральній алеї парку імені Ахматової людям абсолютно ніде сховатися від сонця. Окупанти не спромоглися висадити там дерева після ремонту.

Пляж в окупованому Севастополі "Крим. Реалії"

Вид на руїни Херсонесу "Крим. Реалії"

На пляжах Криму немає особливого ажіотажу "Крим. Реалії"

Пропагандистські написи окупантів на стіні біля пляжу в Севастополі "Крим. Реалії"

Набережна в Севастополі "Крим. Реалії"

Частину пляжу "Сонячний" повністю замостили плиткою "Крим. Реалії"

На центральній алеї парку Ахматової ніде сховатися від сонця "Крим. Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на окупований півострів.

Раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини. Аналогічна ситуація склалася і в Ялті. Незважаючи на високий сезон, людей в курортному місті майже немає.

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