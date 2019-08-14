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Спека і суцільна плитка: в мережі показали фото Криму в розпал сезону

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У Криму в розпал сезону відпусток в 2019 році на пляжах, як і попередні роки після анексії, немає ажіотажу. До того ж, окупанти примудрилися закласти тротуарною плиткою навіть улюблені місця відпочинку на пляжах.

В опублікованому "Крим. Реалії" фоторепортажі видно, що значна частина пляжу "Сонячний" в Севастополі по суті стала продовженням набережної. Всю її замостили бруківкою.

А на центральній алеї парку імені Ахматової людям абсолютно ніде сховатися від сонця. Окупанти не спромоглися висадити там дерева після ремонту.

Новини
"Мільйони туристів!" У мережі з'явилися фото порожніх пляжів Криму
Пляж в окупованому Севастополі

Пляж в окупованому Севастополі

"Крим. Реалії"

Вид на руїни Херсонесу

Вид на руїни Херсонесу

"Крим. Реалії"

На пляжах Криму немає особливого ажіотажу

На пляжах Криму немає особливого ажіотажу

"Крим. Реалії"

Пропагандистські написи окупантів на стіні біля пляжу в Севастополі

Пропагандистські написи окупантів на стіні біля пляжу в Севастополі

"Крим. Реалії"

Набережна в Севастополі

Набережна в Севастополі

"Крим. Реалії"

Частину пляжу "Сонячний" повністю замостили плиткою

Частину пляжу "Сонячний" повністю замостили плиткою

"Крим. Реалії"

На центральній алеї парку Ахматової ніде сховатися від сонця

На центральній алеї парку Ахматової ніде сховатися від сонця

"Крим. Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на окупований півострів.

Раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини. Аналогічна ситуація склалася і в Ялті. Незважаючи на високий сезон, людей в курортному місті майже немає.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Хорошо в Крыму! Красиво!
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ефимов владимир
ефимов владимир
Kuksov Micha, и отдыхающих больше, чем в прошлом году!
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