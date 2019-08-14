Спека і суцільна плитка: в мережі показали фото Криму в розпал сезону

У Криму в розпал сезону відпусток в 2019 році на пляжах, як і попередні роки після анексії, немає ажіотажу. До того ж, окупанти примудрилися закласти тротуарною плиткою навіть улюблені місця відпочинку на пляжах.
В опублікованому "Крим. Реалії" фоторепортажі видно, що значна частина пляжу "Сонячний" в Севастополі по суті стала продовженням набережної. Всю її замостили бруківкою.
А на центральній алеї парку імені Ахматової людям абсолютно ніде сховатися від сонця. Окупанти не спромоглися висадити там дерева після ремонту.
Пляж в окупованому Севастополі
"Крим. Реалії"
Вид на руїни Херсонесу
"Крим. Реалії"
На пляжах Криму немає особливого ажіотажу
"Крим. Реалії"
Пропагандистські написи окупантів на стіні біля пляжу в Севастополі
"Крим. Реалії"
Набережна в Севастополі
"Крим. Реалії"
Частину пляжу "Сонячний" повністю замостили плиткою
"Крим. Реалії"
На центральній алеї парку Ахматової ніде сховатися від сонця
"Крим. Реалії"
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на окупований півострів.
Раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини. Аналогічна ситуація склалася і в Ялті. Незважаючи на високий сезон, людей в курортному місті майже немає.
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