"Спас друг": лідер одеського "Автомайдану" розкрив деталі кривавого нападу

Лідер одеського руху "Автомайдан" Віталій Устименко, на якого 5 червня напали невідомі біля редакції "Суспільного телебачення", розповів деталі події.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, нападники чекали його не менше двох годин біля виходу з редакції каналу.

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"Почали наносити удари ззаду по голові, поки я був на ногах - міг відбиватися. Ножове поранення в район нирок завдали, ймовірно, коли збили з ніг. Мене врятував мій друг Михайло Кушнір, який у критичний момент підбіг і почав відбивати нападників", - сказано в повідомленні.

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Він описав нападників як професіоналів без емоцій. За його словами, вони наносили точні удари в голову і по ребрах.

"Медики, які зашивали голову кажуть, що поранення на голові схожі на різані. І хоча діяли вони серед білого дня в центрі міста, де було купа свідків і безліч камер, то мені підказує, що знайдуть їх так само як і "тітушок" з суду по Трухановому", - відмітив активіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня двоє чоловіків спортивної зовнішності завдали Устименку ножове поранення. У мережі з'явилося відео з місця нападу.