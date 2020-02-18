"Спартак, командир, братуха": ким був померлий кіборг Ареф'єв

Кіборг, що воював за Донецький аеропорт, командир розвідувального взводу першого батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади Євген Ареф'єв "Спартак", який помер 17 лютого, був володарем двох орденів Богдана Хмельницького III ступеня.
OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, ким був Герой, чим заслужив високу нагороду і чому пішов із життя у віці всього 47 років.
Про його смерть першою повідомила міськрада міста Славутич Київської області. "Захисник України, військовий за покликанням серця, справжній офіцер-професіонал, мав позивний "Спартак". Відповідальний командир, який завжди дбав про солдатів. Всі знали його чесним, порядним товаришем, який завжди приходив на допомогу. Він любив життя і пішов з нього справжнім захисником нашої країни", – йдеться у повідомленні.
Як повідомив друг Євгена Ареф'єва, Іван Трембовецький, причиною смерті, найімовірніше, стали наслідки інсульту, який трапився з ним незабаром після дня народження, 20 січня. За словами друга, Герой довго боровся, "але не впорався".
До війни Євген займався будівельними роботами. Коли почалася війна, він став добровольцем і пішов воювати на Донбас.
У грудні 2014 року гонщик, телеведучий і волонтер Олексій Мочанов вирішив передати Герою свій власний орден Богдана Хмельницького III ступеня. "Спартак, Командир, Братуха! Чекаю в Києві у відпустці, щоб передати "лицарський" Орден, який належить тобі по праву. Тобі, Євгене Віталійовичу Ареф'єв", – написав Мочанов у своєму Facebook.
Мочанов серед інших волонтерів отримав орден у грудні 2014 року з рук президента України Петра Порошенка "за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки України".
Посвідчення про нагородження Олексія Мочанова з його автографом
http://vnews.agency
Євген Ареф'єв з орденом, переданим йому Олексієм Мочановим
http://vnews.agency
Передати орден вдалося лише у січні 2016 року. На той час Євген Ареф'єв був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Таким чином, Герой став кавалером двох орденів.
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