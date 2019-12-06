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6 грудня • оновлено в 18:24
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"Спалив Путіна": Медведєв проговорився про Росію на Донбасі

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Заявивши про те, що президент України Володимир Зеленський повинен домовлятися про мир з Росією на "нормандському форматі", прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв по суті визнав, що російська армія присутня на Донбасі.

Таким чином, на щорічній пресконференції він сам розвінчав брехню президента РФ Володимира Путіна про відсутність окупаційних військ на Донбасі, зазначив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медведєв і Путін

Медведєв і Путін

"Дмитро Анатолійович в цій теплій ванні, яку йому зробили 20 російських журналістів, насправді проговорився. Він про що говорить? Він прямо заявляє, що Зеленський повинен домовлятися про мир з Російською Федерацією. А що це значить? Що Медведєв по суті спалив в прямому ефірі свого начальника, свого кумира, другу частину тандему – Володимира Володимировича Путіна, який говорить, що Росії на Донбасі немає. Але якщо її немає, то про що домовлятися? Про що говорить Дмитро Медведєв?" – зробив висновок Цимбалюк.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що бачить старання Зеленського домогтися домовленостей з Москвою про мир і економічне співробітництво, однак засумнівався, що йому це вдасться. В цілому він похвалив прагнення президента України.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Медведєв Володимир Путін Володимир Зеленський Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Как то скромно - украинский журналист Роман Цимбалюк - надо ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ МОЩНЫЙ ВЕДУЩИЙ и пр.пр. Видмидиев Димитро конечно же ЛОХ, в отличие от президента Украины.Надо было так проколоться - миру он видишь ли захотел - НЕОБЪЯВЛЕННАЯ, ВЗАИМОВЫГОДНАЯ ГИБРИДНАЯ будет ! До полной капитуляции смердов и холопов с выплатой триллиардной контрибуции - новый слоган - Слава Украине ! Каждому Человику по жинке, по ведру нефти и шарику газа, каждому по холопу буряту и по Га в Кемске области ! СУ ГС !
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1
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А с кем Зеле договариваться, с Грибкусайте?
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Куни Чан
Куни Чан
Так это же в контексте риторики Киева, который на словах "воюет". А рагулям лишь разглядеть свои иллюзии.
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