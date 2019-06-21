"Спаліть, якщо хочете!" Мати вбивці Даші Лук'яненко благала про прощення

Сім'я Миколи Тарасова, який зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області, не прийшла на похорон дівчинки, так як односельці попередили, що їм там будуть не раді.
Місцеві жителі не приховують своїх емоцій. "Люди б їх порвали тут", – розповіла одна із присутніх на трагічному заході Тамара Виноградова, передає "ТСН".
Мати підозрюваного Марія Тарасова каже, що хотіла прийти, проте її зупинили.
Марія Тарасова
Скріншот з відео
"Я хотіла до людей вийти. Нехай вони зі мною зроблять, якщо вважають гідним вбити – убийте, спаліть, будь ласка. Я прийму все, що вирішать люди", – попросила жінка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко.
Дитину цілодобово шукали півтисячі осіб: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.
19 червня близькі 11-річної Дарини впізнали тіло дитини. За словами слідчого, батьки 22-річного підозрюваного, найімовірніше, не знали про скоєне. Також вони відмовилися наймати йому адвоката.
Затриманий за підозрою в убивстві 11-річної Дарини Лук'яненко житель Іванівки Одеської області зізнався у скоєному.
З'ясувалося, що дівчинку перед смертю намагалися зґвалтувати.
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