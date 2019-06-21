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"Спаліть, якщо хочете!" Мати вбивці Даші Лук'яненко благала про прощення

10.7тЧитати матеріал російською

Сім'я Миколи Тарасова, який зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області, не прийшла на похорон дівчинки, так як односельці попередили, що їм там будуть не раді.

Місцеві жителі не приховують своїх емоцій. "Люди б їх порвали тут", – розповіла одна із присутніх на трагічному заході Тамара Виноградова, передає "ТСН".

Мати підозрюваного Марія Тарасова каже, що хотіла прийти, проте її зупинили.

Новини
Відсидів п'ять років: з'ясувалися скандальні факти про сім'ю вбивці Даші Лук'яненко

Марія Тарасова

Марія Тарасова

Скріншот з відео

"Я хотіла до людей вийти. Нехай вони зі мною зроблять, якщо вважають гідним вбити – убийте, спаліть, будь ласка. Я прийму все, що вирішать люди", – попросила жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
УкраїнаОдеса
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вот что хотите обо мне думайте, а мне мать убийцы жалко не меньше, чем родителей погибшей девочки. Жутко это всё… Не доведи Господь.
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Мусаева Светлана
Мусаева Светлана
Мoя иcкренняя 6лaгодapнocть тем, кто пoказал мнe прекpaсный caйт MEMEVICIO.COM/8h06om Пpоcтo пpойдя опpоc пoлyчила пoчти полугодовую зaрплату)) Пoльзуйтеcь, пока еще еcть возможнocть=)
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