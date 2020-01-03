Спалили будинок феєрверком: терористи влаштували "святковий" рознос на Донбасі

Російські терористи "ДНР" під час святкування Нового року спалили житловий будинок у селі Вікторівка Донецької області. Пожежу спровокували піротехнічні засоби і стрілецька зброя ЗУ-23-2.

Як повідомляється на сторінці 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ у Facebook, про інцидент стало відомо українській розвідці.

Терористи "ДНР" Politeka

"Крім того, в ніч на 3 січня в населеному пункті Староласпа між "місцевими" бандформуваннями і "приїжджими" російськими найманцями виникла сутичка з використанням зброї на ґрунті спільного вживання алкоголю і наркотичних речовин, а також бажання дізнатися "хто кращий". Орки були незадоволені поверхневим ставленням і контролем з боку їхніх господарів щодо запобігання розкрадання всього, що тільки можна", – йдеться у повідомленні 503-го батальйону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада терористи "ДНР" обстріляли позиції ОС у Березовому Донецької області із застосуванням трасувальних і бронебійно-запалювальних боєприпасів. В результаті трапилася пожежа, яка перекинулася на розташоване неподалік дачне селище. В результаті повністю вигоріли шість будівель.

А 15 листопада окупанти обстріляли житловий сектор під Авдіївкою. Вони повністю зруйнували один із будинків мирного населення у дачному селищі "Акація".

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