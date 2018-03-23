"Спали тільки дві години": у Савченко заявили про погрози адвокатам

На адресу адвокатів народного депутата Надії Савченко почали надходити погрози.

Про це повідомила сестра політика Віра перед засіданням Шевченківського районного суду міста Києва, передає Newsone.

За її словами, сторона захисту практично всю ніч вивчала матеріали справи. При цьому слідчі і прокуратура дуже незадоволені тим, що адвокати Савченко працюють на місці і вже почалися погрози на адресу юристів.

"Адвокати спали тільки дві години. Там листів все більше і більше. Їх постійно підшивають. Слідчий і прокуратура обурені появам адвокатів. Йдуть загрози. Я не сподіваюся на політичне поле в цій справі. Вона є замовною. Мені складно думати про те, що знову доведеться спілкуватися із західними політиками, які вже цікавляться цією справою", - сказала вона.

Віра Савченко заявила, що ще в четвер, 22 березня, передала сестрі всі необхідні речі, після чого з нею ще спілкувалася і не знає, чи виїхав конвой з нардепом до суду.

При цьому вона також не має інформації, чи буде хтось із народних депутатів брати на поруки її сестру.

Як повідомляв "Обозреватель", у четвер, 22 березня Верховна Рада дала згоду на залучення Савченко до відповідальності, затримання і арешт. Нардепа звинувачують в підготовці терактів в центрі Києва і держперевороту. Пізніше Савченко затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

У ГПУ мають намір просити суд обрати запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу.