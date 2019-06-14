"Спалахи — як блискавка!" Жителів Криму налякали потужні вибухи

В окупованому Росією Криму пройшли чергові військові навчання, які налякали місцевих жителів.

Про це в Twitter пише користувач Кримський бандерівець, який опублікував повідомлення користувачів соцмережі про вибухи біля Сімферополя.

"Крим. Чергові військово-терористичні навчання окупантів минулої ночі не давали спати жителям захопленого півострова", – йдеться в інформації.

У коментарях зазначали, що від вибухів у будинках "скло тремтіло". Водночас вибухи були дуже гучні, і яскраві "як спалахи блискавки".

"Це в Доброму, полігон поряд із Дружним, там навчання", "Полігон обстрілюють", "Планові навчання артилерії й танків на полігоні", – писали в мережі.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму місцеві жителі розчарувалися в політиці Росії. З балконів зникли прапори РФ, які вивішували до Дня Росії.

Раніше в мережі одним фото показали катастрофу в Криму. На півострові пересохло величезне озеро.

Також в окупованому Криму зривається туристичний сезон, практично немає відпочивальників на популярних курортах.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал