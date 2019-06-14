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"Спалахи — як блискавка!" Жителів Криму налякали потужні вибухи

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В окупованому Росією Криму пройшли чергові військові навчання, які налякали місцевих жителів.

Про це в Twitter пише користувач Кримський бандерівець, який опублікував повідомлення користувачів соцмережі про вибухи біля Сімферополя.

"Крим. Чергові військово-терористичні навчання окупантів минулої ночі не давали спати жителям захопленого півострова", – йдеться в інформації.

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У коментарях зазначали, що від вибухів у будинках "скло тремтіло". Водночас вибухи були дуже гучні, і яскраві "як спалахи блискавки".

"Це в Доброму, полігон поряд із Дружним, там навчання", "Полігон обстрілюють", "Планові навчання артилерії й танків на полігоні", – писали в мережі.

"Спалахи — як блискавка!" Жителів Криму налякали потужні вибухи

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму місцеві жителі розчарувалися в політиці Росії. З балконів зникли прапори РФ, які вивішували до Дня Росії.

Раніше в мережі одним фото показали катастрофу в Криму. На півострові пересохло величезне озеро.

Також в окупованому Криму зривається туристичний сезон, практично немає відпочивальників на популярних курортах.

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаСімферополь
Тег
Крим
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "С балконов исчезли флаги РФ, которые вывешивали ко Дню России". Убило) через год снова вывесят, не волнуйтесь)
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Снова проходил мимо, Не всё так однозначно, в Москве тоже исчезли флаги на административных зданиях после 12 июня))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты банберы вы животные себе обеспечели вечность нищенского существования уроды))) Кастрюлю вам в анус)))
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