Головна Новини
2 січня • оновлено в 11:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Сотні убитих і тисяча поранених: в ООС назвали нищівні втрати терористів за 2019 рік

4.6т
Читати матеріал російською

За 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 осіб.

Про це йдеться в офіційній статистиці, оприлюдненій на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"112 Україна"

Так, за даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 склали:

  • безповоротними – 619 осіб;

  • пораненими і травмованими – 939 осіб;

  • озброєння і військової техніки – 110 одиниць.

Новини
"ЛНР" вимре!" Терористи забили на сполох через смертельну епідемію

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" оприлюднили зменшену статистику своїх втрат. Але навіть судячи з неї, щотижня вони втрачали щонайменше 84 бойовики.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
10
16
Смішно
18
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
А почему не сообщают о том, что в Золотом на Донбассе покончил с жизнью украинский наемник «Гудвин»? Может наркота, а может понял, что они натворили.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Звыняйте. Написали уже - неоценимая утрата бла-бла-бла.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А ещё в России вынуждены есть нефть, в Севастополе парад ВСУ, Керченского моста нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Назвать можно сколько угодно, на сайте РусВесна, Новости новороссии, уже посмеялись над фантазиями дырявых ООС.
Показать комментарий полностью
Ответить
11
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги