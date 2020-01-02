Сотні убитих і тисяча поранених: в ООС назвали нищівні втрати терористів за 2019 рік

За 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 осіб.

Про це йдеться в офіційній статистиці, оприлюдненій на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Війна на Донбасі "112 Україна"

Так, за даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 склали:

безповоротними – 619 осіб;

пораненими і травмованими – 939 осіб;

озброєння і військової техніки – 110 одиниць.

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" оприлюднили зменшену статистику своїх втрат. Але навіть судячи з неї, щотижня вони втрачали щонайменше 84 бойовики.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!