Сотні тисяч доларів і зброя: на Прикарпатті затримали чиновника за розкрадання скрапленого газу

На Прикарпатті в Івано-Франківській області правоохоронці затримали організатора злочинної схеми з розкрадання скрапленого газу.

За даними прес-служби обласного управління Генеральної прокуратури, посадові особи держпідприємства отримували речовину за пільговими цінами, а реалізовували за ринковими через мережі ГАЗС.

"Щоб отримати надлишок газу, який можна продавати споживачам, посадові особи формували заявки на нібито завищені потреби скрапленого газу для населення. 26 грудня 2018 під процесуальним керівництвом прокуратури оперативники Управління захисту економіки, слідчі Головного управління Національної поліції за участю КОРД провели санкціоновані обшуки на території Івано-Франківської, Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей", – розповіли у відомстві.

Уточнюється, що слідчі дії проводилися на підприємстві, в приміщеннях фігурантів справи і за місцем незаконного зберігання та реалізації газу.

"У результаті проведення процесуальних заходів правоохоронці вилучили 500 тис. доларів США, 22 тис. євро, 240 тис. гривень, золоті злитки на суму понад 8 млн гривень, понад 300 кубічних метрів скрапленого газу. Також вилучено пістолет і боєприпаси до нього, "чорнові" записи та іншу документацію. Наразі керівника підприємства, який організував злочинну схему, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня в Києві спіймали на "гарячому" керівницю структурного підрозділу банку, яка вимагала мільйон гривень за реалізацію майна.