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3 січня • оновлено в 19:53
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Соратнику Януковича обрали запобіжний захід: ВАКС оголосив рішення

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем'єр-міністру і ексглаві НБУ Сергію Арбузову у вигляді утримання під вартою.

Слідчий суддя розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро, повідомила пресслужба ВАКС в п'ятницю, 3 січня.

Ексчиновник часів президента Віктора Януковича і прем'єра Миколи Азарова підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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"З огляду на те, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя обрав вказаний запобіжний захід відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України. Згідно з цієї статтею, після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід", – сказано в повідомленні ВАКС.

Арбузов і Азаров

Арбузов і Азаров

Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще на початку січня 2019 року ГПУ поставила крапку в справі Арбузова. Йому інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів НБУ на суму 220 млн грн.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Сергій Арбузов
Місце
Україна
Теги
Вищий антикорупційний суд національний банк України
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