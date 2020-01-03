Соратнику Януковича обрали запобіжний захід: ВАКС оголосив рішення

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем'єр-міністру і ексглаві НБУ Сергію Арбузову у вигляді утримання під вартою.

Слідчий суддя розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро, повідомила пресслужба ВАКС в п'ятницю, 3 січня.

Ексчиновник часів президента Віктора Януковича і прем'єра Миколи Азарова підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"З огляду на те, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя обрав вказаний запобіжний захід відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України. Згідно з цієї статтею, після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід", – сказано в повідомленні ВАКС.

Арбузов і Азаров Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще на початку січня 2019 року ГПУ поставила крапку в справі Арбузова. Йому інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів НБУ на суму 220 млн грн.

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