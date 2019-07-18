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Соратники Зеленського повернули Росії бюджетні гроші: в мережі сплив документ

10.7т Читати матеріал російською

Російська медіа-компанія "Грін Філмс", якою через кіпрську фірму володіють соратники президента України Володимира Зеленського, повернула отримані з бюджету РФ гроші на фінансування фільму "Вниз".

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на дані Єдиного порталу бюджетної системи Російської Федерації.

4 квітня Мінкультури РФ і "Грін Філмс" уклали угоду, згідно з якою договір від 25 жовтня 2017 року про фінансування фільму став анульований.

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"Грін Філмс" повернула отримані кошти від росіян платежем від 19 лютого. Йшлося про 35 мільйонів рублів – за курсом на момент отримання ця сума становила понад 16 мільйонів гривень.

Крім того, "Грін Філмс" зобов'язана виплатити відсотки Міністерству культури Росії в розмірі 3 мільйонів 160 тисяч рублів "за користування грошовими коштами федерального бюджету".

"Грін Филмс" повернула РФ гроші

"Грін Филмс" повернула РФ гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, до скандального фільму "Вниз" причетний російський актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії і виступав на з'їзді прокремлівської партії "Єдина Росія".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Мда ,как-то не по-украински вернуть ,то что взяли ,и даже без судебных тяжб!
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
И это хорошо!Будем надеяться,что Зёфилмз обретет новое дыхание в свете становления ее продюсера и владельца охирительным президентои гойской Украины.Может,как мечтает тот поц,и получат Оскара.Короч,нехай снимают свои нетленки и не парятся-Украина им в помощь.А шо делать?Напиздели с три короба тупым хохлам-будудем снимать кино!
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
И что? Взяли деньги, работу не выполнили, вернули задаток назад. И что?...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Стаценко Виктор, Це зрада)))))
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