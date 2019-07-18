Соратники Зеленського повернули Росії бюджетні гроші: в мережі сплив документ

Російська медіа-компанія "Грін Філмс", якою через кіпрську фірму володіють соратники президента України Володимира Зеленського, повернула отримані з бюджету РФ гроші на фінансування фільму "Вниз".

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на дані Єдиного порталу бюджетної системи Російської Федерації.

4 квітня Мінкультури РФ і "Грін Філмс" уклали угоду, згідно з якою договір від 25 жовтня 2017 року про фінансування фільму став анульований.

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"Грін Філмс" повернула отримані кошти від росіян платежем від 19 лютого. Йшлося про 35 мільйонів рублів – за курсом на момент отримання ця сума становила понад 16 мільйонів гривень.

Крім того, "Грін Філмс" зобов'язана виплатити відсотки Міністерству культури Росії в розмірі 3 мільйонів 160 тисяч рублів "за користування грошовими коштами федерального бюджету".

"Грін Филмс" повернула РФ гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, до скандального фільму "Вниз" причетний російський актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії і виступав на з'їзді прокремлівської партії "Єдина Росія".

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