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Соратники Кадирова замовили вбивство українського нардепа і екскомандира добробата – ЗМІ

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
1,6 т.
Соратники Кадирова нібито замовили вбивство двох відомих українців

Глава Урус-Мартанівського району Грозного Валід Абдурешидов і один із заступників глави уряду Чечні нібито замовили вбивство депутата Верховної Ради України і екскомандира одного з добровольчих батальйонів.

Про це повідомило Liga.net з посиланням на матеріали кримінальної справи, яка розслідується Службою безпеки України. Замовники нібито контролювали підбір кілерів, а також профінансували покупку зброї.

"За даними слідства, Абдурешид і вищевказаний чиновник, перебуваючи в Чечні в 2018-2019 роках, найняли громадянина РФ для організації вбивства, який погодився на пропозицію через гроші. Йому пообіцяли $500 000 за вбивство нардепа, а також 1 млн євро за екскомандира добробата. Абдурешидов і заступник голови уряду Чечні давали вказівки про підбір кілерів, а також профінансували покупку зброї, транспорту, засобів зв'язку і т.д." – сказано в повідомленні.

Найнятий ними громадянин РФ розповів правоохоронцям, що він підшукав двох кілерів, які не відмовилися від співучасті в злочині, але потім одночасно звернулися до українських правоохоронців.

У Харківській області 22 квітня 2019 року один з кілерів через кур'єра отримав аванс за вбивство в розмірі $20 000. Ці гроші він передав правоохоронцям.

"У рамках розслідування справи правоохоронці допитали нардепа, вбивство якого замовили чеченські політики. Він розповів, що дізнався про підготовку замаху ще в кінці 2018 року. Громадянин РФ, якого найняли чеченці, переслав нардепу в WhatsApp п'ять аудіозаписів чеченською мовою, з яких випливало, що замовником вбивства є заступник голови уряду Чечні", – сказано в повідомленні.

Зараз, за інформацією видання, Офіс Генпрокурора звернувся до австрійських правоохоронців з проханням про допомогу в справі, оскільки найнятий для організації вбивства громадянин РФ проживає в Австрії.

Розслідування справи повинно було закінчитися 30 липня 2020 року, проте суд продовжив його до 30 липня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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