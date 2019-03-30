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"Сопілку" розірвала міна: офіцер ЗСУ показав убитого терориста "ЛНР"

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Терористи "ЛНР" понесли чергові втрати в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Ліквідованого бойовика показав у своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Відзначається, що 29 березня "бригада-200" поповнилася Сопільняком ("Сопілкою") Владиславом із міста Хрустальний (Красний Луч) Луганської області. Терорист підірвався на міні.

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Убитий терорист "ЛНР"

Убитий терорист "ЛНР"

Миротворец

Убитий терорист "ЛНР"

Убитий терорист "ЛНР"

Миротворец

Убитий терорист "Л / ДНР"

Убитий терорист "Л / ДНР"

Миротворец

Убитий терорист "ЛНР"

Убитий терорист "ЛНР"

Миротворец

"Сопілку" розірвала міна: офіцер ЗСУ показав убитого терориста "ЛНР"

Telegram-канал "Штірліц-інфо"

"Сопілку" розірвала міна: офіцер ЗСУ показав убитого терориста "ЛНР"

Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" злякалися озброєння ЗСУ, яке перевершує арсенал із Росії. Відповідну розмова бойовиків злили в мережу.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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