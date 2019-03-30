"Сопілку" розірвала міна: офіцер ЗСУ показав убитого терориста "ЛНР"

Терористи "ЛНР" понесли чергові втрати в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Ліквідованого бойовика показав у своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Відзначається, що 29 березня "бригада-200" поповнилася Сопільняком ("Сопілкою") Владиславом із міста Хрустальний (Красний Луч) Луганської області. Терорист підірвався на міні.
Убитий терорист "ЛНР"
Миротворец
Убитий терорист "ЛНР"
Миротворец
Убитий терорист "Л / ДНР"
Миротворец
Убитий терорист "ЛНР"
Миротворец
Telegram-канал "Штірліц-інфо"
Telegram-канал "Штірліц-інфо"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" злякалися озброєння ЗСУ, яке перевершує арсенал із Росії. Відповідну розмова бойовиків злили в мережу.
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