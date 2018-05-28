"Сомалійські пірати!" Росія влаштувала новий бунт Україні

У Росії заявили, що українські прикордонники, які затримували риболовецьке судно "Норд", оголошені в міжнародний розшук.

"По судну" Норд "всі підозрювані встановлені і оголошені в розшук міжнародний. Вони, природно, знаходяться в Україні", - заявив повідомив "глава кримського управління" ФСБ РФ Віктор Палагін, передає "РИА Новости".

За його словами, як тільки "підозрювані" перетнуть кордон, "там ми їх цап-царап - і будемо садити за діяльність, в якій вони в даний час уподібнилися сомалійським піратам".

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"Так в цивілізованих державах не надходять", - сказав Палагін журналістам.

Він також уточнив, що мова йде про екіпаж українських прикордонників, які затримали кримське судно "Норд".

"Вони всі встановлені, екіпаж відомий", - додав представник ФСБ.

Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони Держприкордонслужби в українських водах Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник "Норд" під російським прапором.

Пізніше двоє членів екіпажу судна таємно втекли в Білорусь за підробленими російським паспортами, звідки, за даними російських ЗМІ, переправилися в окупований Крим.