Соловйов зазіхнув на всю Україну у складі "Л/ДНР"

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розмріявся розширити межі терористичних "Л/ДНР" і включити до їхнього склад всю територію вільної України.

На його думку, окупанти повинні панувати аж до кордону з невизнаним Придністров'ям. Маразматичними роздумами він поділився в ефірі своєї програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тільки "ДНР", "ЛНР" треба визнати в межах "Новоросії". До Придністров'я, чи як?" — єхидно висловився Соловйов.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов пригрозив Україні знищенням у разі відновлення нею статусу ядерної держави.

Пропагандист і гості його програми заявили, що Україна може втратити не тільки Донбас, але і всю іншу територію. Вони їдко пожартували, зазначивши, що кордони Донбасу будуть зсунуті до річки Дністер.

Також Соловйов нахабно зазначив, що революція у Венесуелі розв'язує руки Росії в Україні, і країна-агресор нібито може піти навіть на масштабне збройне вторгнення.

Топ-пропагандист Кремля вважає, що політика влади України нібито підштовхує Росію до її повної окупації.

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