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Соловйов зазіхнув на всю Україну у складі "Л/ДНР"

1.4тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розмріявся розширити межі терористичних "Л/ДНР" і включити до їхнього склад всю територію вільної України.

На його думку, окупанти повинні панувати аж до кордону з невизнаним Придністров'ям. Маразматичними роздумами він поділився в ефірі своєї програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тільки "ДНР", "ЛНР" треба визнати в межах "Новоросії". До Придністров'я, чи як?" — єхидно висловився Соловйов.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїДНР
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