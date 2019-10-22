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22 жовтня • оновлено в 14:31
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/ Розслідування

"Солов'їний послід!" На відео показали, як російський пропагандист шикує в Італії

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Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко показав, як виглядає італійська вілла російського пропагандиста Володимира Соловйова.

На відео, яке він опублікував на своєму YouTube-каналі, нардеп назвав маєток росіянина "солов'їним послідом".

"Як живе Соловйов? Дача на озері Комо за 8-10 млн євро, басейн, прислуга, красивий будинок. Він нахабно бреше і закликає вбивати, але не в Італії, а в Україні. А потім їде на відпочинок до Італії", – розповів Гончаренко.

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Також він показав, як виглядає маєток російського пропагандиста.

"Це вілла Володимира Соловйова, відомого пропагандиста і негідника і вбивці, фактично. Який краще любить Росію звідси. Це у нас озеро Комо, види цього прекрасного озера. А позаду мене прямо вілла. Ось його басейн, прекрасні дерева, там причал, щоб він міг кататися, напевно, у нього і човник є", – повідомляв політик.

Вілла Соловйова в Італії

Вілла Соловйова в Італії

Скріншот

Гончаренко на тлі вілли

Гончаренко на тлі вілли

Скріншот

Гончаренко на тлі вілли

Гончаренко на тлі вілли

Скріншот

Також Гончаренко заявив, що раніше подав заяву в Генпрокуратуру, щоб проти Соловйова порушили кримінальне провадження, що стане причиною заборони в Євросоюз.

"Порушення справи сприятиме внесенню його в санкційні списки. І, таким чином, Володимиру буде заборонений в'їзд на територію Італії", – вважає він.

Крім того, поруч з будинком Гончаренко розклеїв листівки з роз'ясненнями діяльності пропагандиста і написом "Wanted" ("розшукується").

Вид на озеро Комо

Вид на озеро Комо

Скріншот

Басейн біля будинку Соловйова

Басейн біля будинку Соловйова

Скріншот

Ворота у будинку Соловйова

Ворота у будинку Соловйова

Скріншот

Плакат

Плакат

Скріншот

Гончаренко біля воріт вілли

Гончаренко біля воріт вілли

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандист Кремля Володимир Соловйов, регулярно розповідає про "жахи" життя на Заході, сам має посвідку на проживання в Італії.

Крім цього в Італії запустили електронну петицію із закликом не допустити отримання громадянства Соловйовим, у якого вже є вид на проживання в країні, і заборонити йому в'їзд до Євросоюзу.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особи
Олексій Гончаренко Володимир Соловйов
Місце
Італія
Тег
пропаганда
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Оба - на! Мгновенно комментарии подтерли! В суд, говорю, на этого м.удака Гончаренко надо подать. Мне пох на Соловьева, а вот к вторжению в частную жизнь, оскорблениям и клевете в ЕС относятся серьезно.
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Он Алекс
Он Алекс
Стратусов Додж, ничего тебе не пох. Кремлевская троляка... соловьиный помет, он же вечерний мудозвон из одной с тобой пропандонской шайки
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Соловйов один із "геббельсів"російської пропаганди.."О,ком поют колакола?"...Це,якраз про нього і таких псів,як він!
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Махно Семен
Махно Семен
А раньше нельзя было сделать???
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