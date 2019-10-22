"Солов'їний послід!" На відео показали, як російський пропагандист шикує в Італії

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко показав, як виглядає італійська вілла російського пропагандиста Володимира Соловйова.

На відео, яке він опублікував на своєму YouTube-каналі, нардеп назвав маєток росіянина "солов'їним послідом".

"Як живе Соловйов? Дача на озері Комо за 8-10 млн євро, басейн, прислуга, красивий будинок. Він нахабно бреше і закликає вбивати, але не в Італії, а в Україні. А потім їде на відпочинок до Італії", – розповів Гончаренко.

Також він показав, як виглядає маєток російського пропагандиста.

"Це вілла Володимира Соловйова, відомого пропагандиста і негідника і вбивці, фактично. Який краще любить Росію звідси. Це у нас озеро Комо, види цього прекрасного озера. А позаду мене прямо вілла. Ось його басейн, прекрасні дерева, там причал, щоб він міг кататися, напевно, у нього і човник є", – повідомляв політик.

Вілла Соловйова в Італії Скріншот

Гончаренко на тлі вілли Скріншот

Гончаренко на тлі вілли Скріншот

Також Гончаренко заявив, що раніше подав заяву в Генпрокуратуру, щоб проти Соловйова порушили кримінальне провадження, що стане причиною заборони в Євросоюз.

"Порушення справи сприятиме внесенню його в санкційні списки. І, таким чином, Володимиру буде заборонений в'їзд на територію Італії", – вважає він.

Крім того, поруч з будинком Гончаренко розклеїв листівки з роз'ясненнями діяльності пропагандиста і написом "Wanted" ("розшукується").

Вид на озеро Комо Скріншот

Басейн біля будинку Соловйова Скріншот

Ворота у будинку Соловйова Скріншот

Плакат Скріншот

Гончаренко біля воріт вілли Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандист Кремля Володимир Соловйов, регулярно розповідає про "жахи" життя на Заході, сам має посвідку на проживання в Італії.

Крім цього в Італії запустили електронну петицію із закликом не допустити отримання громадянства Соловйовим, у якого вже є вид на проживання в країні, і заборонити йому в'їзд до Євросоюзу.

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