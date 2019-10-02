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2 жовтня • оновлено в 14:01
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/ Розслідування

"Підірвала себе в туалеті": з'явилися моторошні подробиці загибелі військової на Донбасі

28.6т Читати матеріал російською

Військова 24-ї окремої штурмового батальйону "Айдар" Анастасія Вітовська могла покінчити життя самогубством.

Про це OBOZREVATEL на умовах анонімності повідомили військовослужбовці 53-ї бригади. Офіційно ж повідомляється, що Анастасія загинула від множинних осколкових поранень.

"Так, вона загинула від осколкових поранень. Причину смерті зараз встановлює поліція. На сьогодні розглядається версія: необережне поводження зі зброєю", – сказали OBOZREVATEL у пресслужбі 53-ї бригади.

Самі військові анонімно повідомляють, що дівчина нібито підірвала себе гранатою в туалеті. Трагедія трапилася 27 вересня поблизу міста Залізне. Військовій був усього 21 рік. Анастасія родом із селища Попасна Луганської області. У Анастасії залишився маленький син.

Загибла Анастасія Вітовська з Попасній

Загибла Анастасія Вітовська з Попасній

У Анастасії залишився маленький син

У Анастасії залишився маленький син

ВК

30 вересня Настю провели в останню путь у рідному селищі

30 вересня Настю провели в останню путь у рідному селищі

Акценти

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Солдат батальйону "Айдар" Анастасія Вітовська, яка загинула 27 вересня біля міста Залізне Донецької області, була убита силами противника. За повідомленням головного редактора проєкту "Новинарня" Дмитра Лиховія, є кілька версій її загибелі. Серед них необережне поводження зі зброєю і вбивство. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Також 27 вересня у зоні ООС на Донбасі загинув військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Марків. Хлопець брав участь у Революції Гідності, воював у зоні АТО/ООС, у Національній гвардії у бригаді швидкого реагування. У Олександра залишився маленький син.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС загинули військові Збройні сили України боєць АТО
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Тоже мне, удивили.
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Троцкий Витя
Троцкий Витя
Видно побратимов трипаком заразила и в волнении жутком решила себя гранатой подорвать или решили пабратимы её поришить.
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ttt ta
ttt ta
Если ты из Луганской области, с тобой нацики будут делать что захотят. Откажешься - станешь шпионкой посмертно.
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