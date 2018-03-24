"Солдафонський гумор": блогер проаналізував поведінку Савченко в суді

Позафракційний нардеп Надія Савченко поводилася на засіданні суду 23 березня так, як їй веліли куратори.

Про це заявив український політолог і блогер Олексій Голобуцький у своєму каналі Telegram.

"Але певна різниця з часами російського ув'язнення вже є. Федеральні телеканали показували тільки те, що дозволили куратори від ФСБ: послідовно створювали цілком конкретний образ для українського суспільства. А ось в Україні ЗМІ транслюватимуть все. Абсолютно все. Те, що результатом буде зовсім інший ефект і зовсім інший образ Наді, ми вже бачимо. Без цензури і ретуші "Герой України" і "Жанна д'Арк" вже не ліпиться. Хамство, невігластво, матюки, злість, жорстокість - це все гармонійно доповнює портрет, з якого "канонічний образ "уже ніяк не вийде зробити", - написав він.

За його словами, поведінка Савченко в суді - більш ніж погана.

"... Непристойні жести, непристойні вирази, солдафонський гумор. Хоча тут куратори не розрахували: сприйняття всього цього від народного депутата зовсім інакше, ніж від "російського бранця", - заявив Голобуцький.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко під час засідання суду заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями.