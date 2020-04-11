Сприяв контрабанді медичних масок: СБУ затримала на хабарі прикордонника

Служба безпеки України затримала інспектора відділу прикордонної служби "Ужгород" Чопського прикордонного загону, який сприяв нелегальному переправленню за кордон протиепідемічної продукції, а саме 11 тисяч медичних масок.

Про це повідомила пресслужба СБУ, зазначивши, що прикордонник вимагав від місцевого жителя 3 тисячі доларів.

Уточнюється, що за вказану суму прикордонник "гарантував" чоловіку сприяння у переміщенні до однієї з європейських країн поза встановленими пунктами контролю контрабандних масок на понад пів мільйона гривень.

СБУ затримала прикордонника через контрабанду медичних масок Пресслужба СБУ

Інспектор був затриманий правоохоронцями відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Ужгородському районі під час передачі першої частини неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

СБУ затримала прикордонника через контрабанду медичних масок Пресслужба СБУ

СБУ затримала прикордонника через контрабанду медичних масок Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що колишні партнери глави СБУ Івана Баканова нібито причетні до схем контрабанди через український кордон сигарет і підакцизних товарів.