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2 квітня • оновлено в 21:01
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Снаряд впав з неба прямо на подвір'я: під полігоном на Львівщині сталася страшна НП

1.3т
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У Львівській області сталася надзвичайна подія з артилерійським снарядом, який впав на території приватного домоволодіння.

Як стало відомо OBOZREVATEL, інцидент стався близько 17:00 2 квітня в селі Верещиця Яворівського району.

На територію приватного домогосподарства, яке знаходиться поблизу Яворівського військового полігону ЗСУ, впав артилерійський снаряд, але не здетонував.

В результаті НП ніхто не постраждав. Однак як снаряд потрапив у двір до людей – невідомо. Поліція проводить перевірку.

Під полігоном на Львівщині сталася НП

Під полігоном на Львівщині сталася НП

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кривому Розі чоловік знайшов артилерійський снаряд 122 мм на території власного домоволодіння.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Львів
Тег
Збройні сили України
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