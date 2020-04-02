Снаряд впав з неба прямо на подвір'я: під полігоном на Львівщині сталася страшна НП

У Львівській області сталася надзвичайна подія з артилерійським снарядом, який впав на території приватного домоволодіння.
Як стало відомо OBOZREVATEL, інцидент стався близько 17:00 2 квітня в селі Верещиця Яворівського району.
На територію приватного домогосподарства, яке знаходиться поблизу Яворівського військового полігону ЗСУ, впав артилерійський снаряд, але не здетонував.
В результаті НП ніхто не постраждав. Однак як снаряд потрапив у двір до людей – невідомо. Поліція проводить перевірку.
Під полігоном на Львівщині сталася НП
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кривому Розі чоловік знайшов артилерійський снаряд 122 мм на території власного домоволодіння.
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