Снайпери Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія

Російсько-окупаційні війська пішли у масовану атаку на ЗСУ на Донбасі 20 травня. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Водночас уже вночі 21 травня противник знову почав наступ, зокрема неподалік Богданівки, у результаті поранивши ще одного захисника України. Про це повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Звісно ж, на усі ці провокативні дії наші підрозділи дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність. За даними розвідки, минулої доби Об’єднані сили знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

На Донбасі поранено українських воїнів

Загалом за минулу добу збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював ЗСУ:

неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч Кам’янки та Старогнатівки, а також чотири рази біля Богданівки – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

по околицях Красногорівки – з мінометів 120-го калібру, випустивши 20 мін;

із настанням темряви неподалік Мар’їнки – зі снайперської зброї.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці стріляли:

біля Оріхового – із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Шумів та Новоолександрівки – з мінометів 82 калібру;

двічі поблизу Південного – з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в околицях Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 20 травня mediarnbo.org

"Наші військовослужбовці у відповідь рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожу активність", – констатують в ООС, додаючи, що від початку цієї доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації 10 разів вдалися до обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі 19 травня, за що самі й поплатилися. За даними розвідки, наші воїни поранили трьох російських окупантів.