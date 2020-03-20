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20 березня • оновлено в 07:48
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Снайпери Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія

3.7т
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У четвер, 19 березня снайпери збройних формувань Російської Федерації влаштували обстріл на Донбасі, убивши українського воїна і поранивши ще одного.

Подробиці боїв повідомив у Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил. Вогонь вівся з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Із початку поточної доби, 20 березня, вогневої активності найманців Росії не спостерігалося.

Снайпери Росії напали на ЗСУ: трапилася трагедія

Снайпери Росії напали на ЗСУ: трапилася трагедія

Прямий

Що відбувалося на Донбасі 19 березня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, а саме:

  • двічі неподалік Красногоровки – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поруч з Лебединським – з 82-мм мінометів – 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Павлополя – з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік від Василівки – з автоматичного станкового гранатомета;

  • поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу населеного пункту Славне – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Сім обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 120 мм – 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік від Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 10 мін;

  • в районі населеного пункту Новоолександрівка – снайперський вогонь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня терористи поранили на Донбасі 3 українських воїнів.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Уже "снайперы России"))) Так чего в о й н у-то не объявляете, чубатые?!)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зато не от коронавируса...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Опять прошла ротация на Донбассе...регулярная армия РФ на неделю отошла отдышаться от мощного вшивого всу...ее место заняли найманцi РФ!!!!
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Розслідування

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