Снайпери Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія

У четвер, 19 березня снайпери збройних формувань Російської Федерації влаштували обстріл на Донбасі, убивши українського воїна і поранивши ще одного.
Подробиці боїв повідомив у Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил. Вогонь вівся з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Із початку поточної доби, 20 березня, вогневої активності найманців Росії не спостерігалося.
Снайпери Росії напали на ЗСУ: трапилася трагедія
Прямий
Що відбувалося на Донбасі 19 березня
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, а саме:
двічі неподалік Красногоровки – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
двічі поруч з Лебединським – з 82-мм мінометів – 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Павлополя – з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
неподалік від Василівки – з автоматичного станкового гранатомета;
поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
поблизу населеного пункту Славне – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Ситуація на Донбасі
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Сім обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 120 мм – 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
неподалік від Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 10 мін;
в районі населеного пункту Новоолександрівка – снайперський вогонь.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня терористи поранили на Донбасі 3 українських воїнів.
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