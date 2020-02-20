Снайпери Росії атакували ЗСУ на Донбасі

На Донбасі 19 лютого активізувалися російські снайпери. Всього терористи 11 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Внаслідок обстрілу один український воїн отримав поранення.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів:
неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів);
поруч із Лебединським – з міномета калібру 82 мм (15 мін), а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Славного – працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї;
поруч із Василівкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту Красногорівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі в районі населеного пункту Луганське – з 82-мм міномета (шість мін), а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
поруч із Оріховим – з міномета калібру 120 мм (шість мін).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" нахабно вдарили по ЗСУ з забороненої зброї.
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