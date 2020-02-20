Снайпери Росії атакували ЗСУ на Донбасі

На Донбасі 19 лютого активізувалися російські снайпери. Всього терористи 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Внаслідок обстрілу один український воїн отримав поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів:

неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів);

поруч із Лебединським – з міномета калібру 82 мм (15 мін), а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Славного – працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї;

поруч із Василівкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Красногорівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі в районі населеного пункту Луганське – з 82-мм міномета (шість мін), а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поруч із Оріховим – з міномета калібру 120 мм (шість мін).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" нахабно вдарили по ЗСУ з забороненої зброї.

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