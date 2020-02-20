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20 лютого • оновлено в 09:47
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Снайпери Росії атакували ЗСУ на Донбасі

7.5т
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На Донбасі 19 лютого активізувалися російські снайпери. Всього терористи 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Внаслідок обстрілу один український воїн отримав поранення.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів:

  • неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів);

  • поруч із Лебединським – з міномета калібру 82 мм (15 мін), а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • неподалік Славного – працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї;

  • поруч із Василівкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • двічі в районі населеного пункту Красногорівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Снайпери Росії атакували ЗСУ на Донбасі

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі в районі населеного пункту Луганське – з 82-мм міномета (шість мін), а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поруч із Оріховим – з міномета калібру 120 мм (шість мін).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" нахабно вдарили по ЗСУ з забороненої зброї.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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фил филька
фил филька
я понял фишку обоза. называя сепаров снайперами россии он на подсознательном уровне втуляет упорышам что л д н р о в ц ы это уже россия и ничего с этим не поделать. сбу ау ты где?))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Что это за такие косые снайпера...? Трэш...
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Хочу на это посмотреть !!!!!))))))) Никогда не видел "атакующих снайперов" !!!!)))))
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