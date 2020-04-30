Снайпери Путіна вдарили по ЗСУ на Донбасі: є вбиті й поранені

У середу, 29 квітня, збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український захисник отримав бойове травмування.

Водночас, за даними розвідки, військовослужбовці ЗСУ знищили одного російського окупанта і щонайменше двох поранили. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook.

Противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю, а також заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Так, дванадцять порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Верхньоторецького – з використанням станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів;

біля Новомихайлівки – зі снайперського озброєння;

двічі поряд із Водяним – з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру;

два рази неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем;

біля Гнутового – з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Старогнатівки, Тарамчука та Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі в околицях Мар’їнки – із гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ здійснили три обстріли:

біля Новотошківського та Оріхового – з мінометів 82-го калібру – 9 мін;

неподалік Новозванівки – зі 120-мм мінометів – 15 мін.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 29 квітня mediarnbo.org

"Утримуючи оборону, наші військовослужбовці минулої доби діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. На будь-які спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції підрозділи Об’єднаних сил й надалі будуть оперативно та жорстко реагувати з наявних вогневих засобів", – підкреслюють військові.

Зазначається, що від початку цієї доби російські окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 28 квітня загинув воїн 93-ї бригади Холодного Яру ЗСУ Олексій Лісін. Його життя обірвав уламок ворожого снаряду під час обстрілу на Луганщині.