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13 березня • оновлено в 08:45
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Снайпери окупантів атакували ЗСУ на Донбасі: розгорівся бій

4.2т
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У четвер, 12 березня, снайпери зі збройних формувань Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників, поранивши одного військовослужбовця.

Противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Про це повідомляє в Facebook пресцентр Об'єднаних сил.

Терористи використовували міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Снайпери окупантів атакували ЗСУ на Донбасі

Снайпери окупантів атакували ЗСУ на Донбасі

Дзеркало тижня

З початку поточної доби, 13 березня, російські окупаційні війська з міномета калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціях захисників Лебединського. Втрат у ЗСУ немає.

12 березня два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поруч із Водяним – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік від Пісків – із міномета калібру 82 мм (дві міни).

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв два обстріли наших позицій, а саме:

  • неподалік від Зайцевого – помічено роботу снайперської пари;

  • у районі населеного пункту Луганське – зі станкового протитанкового гранатомета (10 пострілів), а також із великокаліберного кулемета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СММ ОБСЄ помітила, що російські окупанти на Донбасі на початку березня посилили свої позиції безліччю важкого озброєння, серед якого – десятки танків, гаубиць, реактивних систем залпового вогню, мінометів і інших засобів ураження.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Донбас ООС Новини Донбасу
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Опять обозяны все комменты стёрли!
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
основную долю потерь украинской армии составляют небоевые потери от употребления алкоголя, неуставных отношений и нарушения техники безопасности. Однако командование ООС специально списывает их на боевые, записывая военнослужащих ВСУ как "погибших от огня противника
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6
1
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
XОЗЯИН хOXЛOB, та ты прям б.л.ядь, такой осведомлённый постоянно про ВСУ, шо аж очко себе наизнанку выворачиваешь, се.па.рок малолетний...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс!!!!Я ждал эту новость всю ночь,теперь можно спать спокойно..
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