Снайпери окупантів атакували ЗСУ на Донбасі: розгорівся бій

У четвер, 12 березня, снайпери зі збройних формувань Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників, поранивши одного військовослужбовця.

Противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Про це повідомляє в Facebook пресцентр Об'єднаних сил.

Терористи використовували міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Снайпери окупантів атакували ЗСУ на Донбасі Дзеркало тижня

З початку поточної доби, 13 березня, російські окупаційні війська з міномета калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціях захисників Лебединського. Втрат у ЗСУ немає.

12 березня два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поруч із Водяним – із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Пісків – із міномета калібру 82 мм (дві міни).

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв два обстріли наших позицій, а саме:

неподалік від Зайцевого – помічено роботу снайперської пари;

у районі населеного пункту Луганське – зі станкового протитанкового гранатомета (10 пострілів), а також із великокаліберного кулемета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СММ ОБСЄ помітила, що російські окупанти на Донбасі на початку березня посилили свої позиції безліччю важкого озброєння, серед якого – десятки танків, гаубиць, реактивних систем залпового вогню, мінометів і інших засобів ураження.

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