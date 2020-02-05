Снайпери й нова техніка: розвідка засікла небезпечні маневри терористів на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі зі ще більшою силою обстрілюють позиції Об'єднаних сил, а також населені пункти. Водночас вони продовжують стягувати нову техніку до лінії розмежування і влаштовувати провокації для ЗСУ.

За оперативними даними групи "Інформаційний спротив", у період із 28 січня до 5 лютого бойовики скоїли 72 вогневі нальоти. Про це повідомив координатор проєкту Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, протягом звітного періоду в частинах і підрозділах оперативного угруповання терористів було організовано безліч заходів у сфері підвищення рівня їхніх боєздатності та боєготовності.

Терористи стягують техніку до фронту

"У частинах і підрозділах 1 і 2 АК ВС РФ тривають заходи відповідно до плану бойової підготовки, на полігонах "Центральний" і "Приморський". Зокрема, проводилися заняття з бойового злагодження підрозділів, водіння бойових броньованих машин і вогневої підготовки з виконанням практичних стрільб", – зазначив Машовець.

За даними розвідки, терористи проводять показові батальйонно-тактичні навчання із залученням до нього командного складу, який бере участь в організації та проведенні заходів бойової підготовки.

А з метою недопущення виявлення фактів порушення Мінських домовленостей з боку окупаційних формувань їхнє командування продовжує чинити всілякі перешкоди роботі СММ ОБСЄ. Для цього противник активно використовує засоби РЕБ для дезорганізації і зриву управління безпілотниками місії.

Водночас для забезпечення повсякденної діяльності частин і підрозділів оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі, а також створення запасів матеріально-технічних засобів, в період з 28-го січня до 4 лютого з території Росії було доставлено щонайменше 1200 тонн пально-мастильних матеріалів. Також зафіксовано прибуття в н. п. Дякове з території РФ 12 одиниць автомобілів "Урал-4320", завантажених боєприпасами.

Серед іншої військової активності окупантів розвідка вказує:

помічено переміщення автотранспорту армійського типу в вечірній час поблизу Логвинового й Новогригорівки (р-н Світлодраської дуги), а північніше – обладнання прихованих вогневих позицій;

переміщення автотранспорту (понад 11 на добу) в бік лінії зіткнення на північ від села Петровеньки.

через Хрещатицьк на північ прослідувало причепом 2 одиниці 120-мм мінометів і автомобіль "Урал".

переміщення бронетехніки (до 8 одиниць, в основному БМП-1/2) в районі Тернового;

перегрупування підрозділів на передових позиціях в районі Горлівки. Зазначається поява на окремих ділянках додаткових вогневих засобів – здебільшого великокаліберних кулеметів і станкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден українських військовослужбовець не був убитий або поранений внаслідок бойових дій на Донбасі 4 лютого. Терористи били по ЗСУ з протитанкового ракетного комплексу.

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