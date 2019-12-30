Снайпери "ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: подробиці кривавої провокації

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі у понеділок, 30 грудня, терористи "ДНР" два рази порушили режим припинення вогню.

Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Про це повідомила прес-служба ООС на сторінці у Facebook.

Вказується, що противник обстріляв позиції українських підрозділів зі снайперських гвинтівок.

Війна на Донбасі Букви

Обидва обстріли позицій були зафіксовані поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область).

Карта ООС

Штаб ООС додав, що обстановка на ділянках розведення сил і засобів №1, №2 та №3 стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Крім того, 30 грудня в Донецькій області відновила роботу станція "Скотувата", яка в 2015 році зупинилася через постійні обстріли і руйнування інфраструктури.

Як писав OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі в день обміну полоненими з Україною (29 грудня).

Служба безпеки України оприлюднила імена 76 українців, яких звільнили з полону в рамках обміну.

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