Снайпери "ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: подробиці кривавої провокації

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі у понеділок, 30 грудня, терористи "ДНР" два рази порушили режим припинення вогню.
Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Про це повідомила прес-служба ООС на сторінці у Facebook.
Вказується, що противник обстріляв позиції українських підрозділів зі снайперських гвинтівок.
Війна на Донбасі
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Обидва обстріли позицій були зафіксовані поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область).
Карта ООС
Штаб ООС додав, що обстановка на ділянках розведення сил і засобів №1, №2 та №3 стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.
Крім того, 30 грудня в Донецькій області відновила роботу станція "Скотувата", яка в 2015 році зупинилася через постійні обстріли і руйнування інфраструктури.
Як писав OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі в день обміну полоненими з Україною (29 грудня).
Служба безпеки України оприлюднила імена 76 українців, яких звільнили з полону в рамках обміну.
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