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30 грудня • оновлено в 19:53
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Снайпери "ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі: подробиці кривавої провокації

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У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі у понеділок, 30 грудня, терористи "ДНР" два рази порушили режим припинення вогню.

Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Про це повідомила прес-служба ООС на сторінці у Facebook.

Вказується, що противник обстріляв позиції українських підрозділів зі снайперських гвинтівок.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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Обидва обстріли позицій були зафіксовані поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область).

Карта ООС

Карта ООС

Штаб ООС додав, що обстановка на ділянках розведення сил і засобів №1, №2 та №3 стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Крім того, 30 грудня в Донецькій області відновила роботу станція "Скотувата", яка в 2015 році зупинилася через постійні обстріли і руйнування інфраструктури.

Як писав OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі в день обміну полоненими з Україною (29 грудня).

Служба безпеки України оприлюднила імена 76 українців, яких звільнили з полону в рамках обміну.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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