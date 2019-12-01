Немножко реализма сегодняшних дней.

Снайпера - это данность нынешней войны. Они точнее. Они эффективнее. Они имеют лучшие средства обзора позиций противника (высококачественную оптику, чувствительные тепловизионные прицелы). Во время, когда снайпер не боится, что позицию с которой он работает, перекопают АГСом или минометом (перемирие же) - снайпера становятся очень эффективными.

"Наверх" неоднократно передавались перехваты о ставке на снайперов с "той стороны". Россияне постоянно выгуливают на передовой своих снайперов, все больше насыщая линию ими. В "корпуса Л/ДНР" сейчас активно набираются и обучаются боевики именно снайперскому делу, так как у них только тут получается наносить нам существенный урон. Да, они несут потери в 3-4 раза выше, чем ЗСУ, но таки умудряются таким образом убивать наших парней.

Новини Пир во время чумы

Знаете, что в ответ реализуется нашим командованием?

Ничего. За этот год не куплено ни одного тепловизионного прицела Вооруженными Силами. Ни одного. Ни одного прицела.

Винтовки 50-го калибра закуплены без патронов и легли по складам. Как, впрочем, и Барреты ранее.

В самое время активной снайперской фазы противодействия - даже мыслей нет по закупке антиснайперских комплексов.

Все команды свыше на антиснайперскую тематику сводятся к приказам "ну у вас там же есть в штате снайпера? Ну организуйте антиснайперскую работу!". При этом верхи на 6 год войны не знают даже, что нужно бойцам, чтоб организовать эту самую эффективную антиснайперскую работу.

По итогу антиснайпингом на передовой занимается ограниченное количество умельцев. Иногда - без БР и без разрешения командования. Иногда - работая вне зоны своей ответственности. Каждый командир на своем месте пытается решать эту проблему всеми возможными и невозможными способами. Без какой-либо поддержки свыше. А говорить об этом нельзя, потому что если в армии в чем-то про@б, то первое правило - не исправить его, а промолчать о нем. И не дать другим о нем сказать.

Я бы просто хотел напомнить командованию, что, несмотря на обещания мира от президента, свою работу выполнять надо. И если у вас за эти вопросы выступают некомпетентные люди, то смените их. Потому что их про@бы и игнорирование- это погибший от вражеского снайпера боец, минимум раз в неделю. И Алексей Капустян - лишь один из них.

Боец 10 ОГШБр Алексей Капустян, убит вражеским снайпером 29 ноября этого года

Написал этот пост максимально корректно. Очень много сдержал в себе. Как то так.

P.S. На фото ниже мы видим эпизод антиснайперской работы в зоне ООС. Фото старое, но на сегодняшний день ничего по сути не поменялось. Прицел на винтовке - рошеновский. Винтовка и патроны к ней - волонтерские. Все остальные гаджеты к винтовке - волонтерские.

В пристрелянной пулеметной амбразуре ждали вражеского снайпера те, кто вообще работал не в своей зоне ответственности. Работали на свой страх и риск. И отработали успешно.

Вот вам реалии нынешнего антиснайпинга. Если бы не отправляли спецов в командировки по передовой, то вообще бы грустно было.

Но в заслугу ЗСУ это точно поставить нельзя.

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