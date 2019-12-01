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1 грудня • оновлено в 22:21
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Серж Марко
Серж Марко
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Снайпера на Донбассе: добро пожаловать в реальность

13.7т
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Немножко реализма сегодняшних дней.

Снайпера - это данность нынешней войны. Они точнее. Они эффективнее. Они имеют лучшие средства обзора позиций противника (высококачественную оптику, чувствительные тепловизионные прицелы). Во время, когда снайпер не боится, что позицию с которой он работает, перекопают АГСом или минометом (перемирие же) - снайпера становятся очень эффективными.

"Наверх" неоднократно передавались перехваты о ставке на снайперов с "той стороны". Россияне постоянно выгуливают на передовой своих снайперов, все больше насыщая линию ими. В "корпуса Л/ДНР" сейчас активно набираются и обучаются боевики именно снайперскому делу, так как у них только тут получается наносить нам существенный урон. Да, они несут потери в 3-4 раза выше, чем ЗСУ, но таки умудряются таким образом убивать наших парней.

Новини
Пир во время чумы

Знаете, что в ответ реализуется нашим командованием?

Ничего. За этот год не куплено ни одного тепловизионного прицела Вооруженными Силами. Ни одного. Ни одного прицела.

Винтовки 50-го калибра закуплены без патронов и легли по складам. Как, впрочем, и Барреты ранее.

В самое время активной снайперской фазы противодействия - даже мыслей нет по закупке антиснайперских комплексов.

Все команды свыше на антиснайперскую тематику сводятся к приказам "ну у вас там же есть в штате снайпера? Ну организуйте антиснайперскую работу!". При этом верхи на 6 год войны не знают даже, что нужно бойцам, чтоб организовать эту самую эффективную антиснайперскую работу.

По итогу антиснайпингом на передовой занимается ограниченное количество умельцев. Иногда - без БР и без разрешения командования. Иногда - работая вне зоны своей ответственности. Каждый командир на своем месте пытается решать эту проблему всеми возможными и невозможными способами. Без какой-либо поддержки свыше. А говорить об этом нельзя, потому что если в армии в чем-то про@б, то первое правило - не исправить его, а промолчать о нем. И не дать другим о нем сказать.

Я бы просто хотел напомнить командованию, что, несмотря на обещания мира от президента, свою работу выполнять надо. И если у вас за эти вопросы выступают некомпетентные люди, то смените их. Потому что их про@бы и игнорирование- это погибший от вражеского снайпера боец, минимум раз в неделю. И Алексей Капустян - лишь один из них.

Боец 10 ОГШБр Алексей Капустян, убит вражеским снайпером 29 ноября этого года

Боец 10 ОГШБр Алексей Капустян, убит вражеским снайпером 29 ноября этого года

Написал этот пост максимально корректно. Очень много сдержал в себе. Как то так.

P.S. На фото ниже мы видим эпизод антиснайперской работы в зоне ООС. Фото старое, но на сегодняшний день ничего по сути не поменялось. Прицел на винтовке - рошеновский. Винтовка и патроны к ней - волонтерские. Все остальные гаджеты к винтовке - волонтерские.

Снайпера на Донбассе: добро пожаловать в реальность
Снайпера на Донбассе: добро пожаловать в реальность

В пристрелянной пулеметной амбразуре ждали вражеского снайпера те, кто вообще работал не в своей зоне ответственности. Работали на свой страх и риск. И отработали успешно.

Вот вам реалии нынешнего антиснайпинга. Если бы не отправляли спецов в командировки по передовой, то вообще бы грустно было.

Но в заслугу ЗСУ это точно поставить нельзя.

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Автор
Серж Марко Серж Марко
Теми
Війна на Донбасі ОРДЛО
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР ДНР терористи "ДНР"
Джерело
Джерело: Facebook Сержа Марко
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
"вошка-клоун шоб ти здох"..ха-ха-ха-ха..Хто згідний подивись і підпишись https://www.youtube.com/watch?v=7MfvUlI_1wg
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Difiron Klaus
Difiron Klaus
Но в заслугу ЗСУ это точно поставить нельзя (С) у даному разі варто би розділяти ЗСУ і високе командування,яке,за совєцкой,большєвіцкой традицією,до армії має відношення-бо стоїть на-грошово речовому довольстві,за совєцко,большєвіцкой тради цією,за спєцнормамі.Ні самі командувачі ,ні їх сім*ї і діти,ніяких тягот війни, вразом з народом,не несуть.Це паразити на шиї простого солдата і народа.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Аф тор - ту пой ...нед оно шенный...уб лю док. И вот почему. Допустим, ВСУ поставит на фронт 100 лучших сна йпе ров. На той стороне увеличатся потери, и они организуют через РФ тоже 100 сна йпе ров. Потери увеличатся с двух сторон. А где победа? А может ли она быть вообще? Но блохеру Сержу всегда будет работа на диване , призывать вас воевать до победы над Россией! И пока гибнуть.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вегера Вячеслав, А чего ты не воюешь? Почему дома? Или ты не очень...
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Kuksov Micha, ага, значит Советскому Союзу надо было сдаться Гитлеру сразу , в 1941 году. Верно, Кукса???
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