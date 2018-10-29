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Снайпер убив воїна ЗСУ на Донбасі: опубліковано фото

5.6тЧитати матеріал російською

На передовій на Донбасі снайпер убив українського воїна Дмитра Дарія.

"З передової сумні новини. Вночі 28 жовтня, приблизно о 02:00, ворожий снайпер застрелив Дмитра Дарія, це сталося у районі населеного пункту Кримське, Новоайдарський район, Луганська область", — повідомив на своєму каналі в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

Новини
Офіцер ЗСУ показав потужне відео знищення терористів на Донбасі

Він показав фото загиблого воїна.

Нагадаємо, що за минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений. При цьому Об'єднані сили знищили трьох окупантів.

Снайпер убив воїна ЗСУ на Донбасі: опубліковано фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи ''Л/ДНР'' розпочали кровопролитні бої і отримали потужну відповідь від ЗСУ.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
Смерть приходит очень быстро для карателя-нациста..
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Хохлы так у вас в тылу больше потерь чем на войне только в новостях вчера "мамаша утопила 2х детей " "папаша зарезал сына" "атошник замочил жинку ".... Ха ха так что война это как средство выжить да ещё и заработать.
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Слопаты Блин
Слопаты Блин
Козломордые снова заблеяли...
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