Снайпер убив воїна ЗСУ на Донбасі: опубліковано фото

На передовій на Донбасі снайпер убив українського воїна Дмитра Дарія.

"З передової сумні новини. Вночі 28 жовтня, приблизно о 02:00, ворожий снайпер застрелив Дмитра Дарія, це сталося у районі населеного пункту Кримське, Новоайдарський район, Луганська область", — повідомив на своєму каналі в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

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Він показав фото загиблого воїна.

Нагадаємо, що за минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений. При цьому Об'єднані сили знищили трьох окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи ''Л/ДНР'' розпочали кровопролитні бої і отримали потужну відповідь від ЗСУ.