Снайпер окупантів вбив на Донбасі бійця ЗСУ із Криму

У ніч на 23 серпня на Донбасі загинув офіцер 128-ї гірсько-штурмової бригади Георгій Ольховський під позивним "Вільха".

Як повідомляється на сторінці благодійного фонду "Повернись живим" у Facebook, життя старшого лейтенанта 128-ї бригади на Луганщині обірвала куля ворожого снайпера.

"Горе. Україна продовжує втрачати кращих. Ольховський жив у Луцьку, але був родом з Криму. Криму, який мріяв звільнити. Крим, який мріяв знову побачити українським. За попередньою інформацією, Луцьк зустрічатиме Героя 24 серпня, в День Незалежності України. Не забудемо!Не пробачимо!" - йдеться у повідомленні.

У січні цього року Георгію виповнилося 29 років, вдома у нього залишилися дружина і син.

Нагадаємо, раніше на Донбасі загинув український захисник із 92-ї окремої механізованої бригади, командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко.