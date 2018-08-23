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Снайпер окупантів вбив на Донбасі бійця ЗСУ із Криму

1.9тЧитати новину російською

У ніч на 23 серпня на Донбасі загинув офіцер 128-ї гірсько-штурмової бригади Георгій Ольховський під позивним "Вільха".

Як повідомляється на сторінці благодійного фонду "Повернись живим" у Facebook, життя старшого лейтенанта 128-ї бригади на Луганщині обірвала куля ворожого снайпера.

"Горе. Україна продовжує втрачати кращих. Ольховський жив у Луцьку, але був родом з Криму. Криму, який мріяв звільнити. Крим, який мріяв знову побачити українським. За попередньою інформацією, Луцьк зустрічатиме Героя 24 серпня, в День Незалежності України. Не забудемо!Не пробачимо!" - йдеться у повідомленні.

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В запеклому бою на Донбасі загинув український командир: опубліковане фото

У січні цього року Георгію виповнилося 29 років, вдома у нього залишилися дружина і син.

Нагадаємо, раніше на Донбасі загинув український захисник із 92-ї окремої механізованої бригади, командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Збройні сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Такой вот "подарочек" ко дню независимости родственникам. Поехал карателем, но самого покарали.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Что же он в Крыму- то не остался воевать?
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Счастья и здоровья подохшему.
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Петренко Сергей, ебало свое завали, рагуль францеватый. Почему не в АТО ? Сидишь тут в обосраных шароварах, перемогавешь москалей бацаньнм по клаве. http://www.velykoross.ru/actual/all/article_2709/
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Хозяин Хохлов, Тут тебя заждались http://gruz200.net/ Хотя ты слишком ссыклив, только пиздявкать может, гнида.
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