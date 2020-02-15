Снайпер бачив жінку, але натиснув на курок: з'явилися деталі смерті захисниці України

Ворожий снайпер, який 1 лютого на Донбасі вбив Клавдію Ситник, бачив, що це жінка-медик, але все одно цинічно натиснув на курок.

За інформацією видання Факти, куля прошила тіло захисниці, коли вона майже дісталася до бліндажа, де її чекав боєць з поганим самопочуттям.

Жінка збиралася виміряти йому тиск і дати таблетку, щоб полегшити біль. Побратими загиблої розповіли, що спочатку осколки від снаряда потрапили їй в праву ногу і ліву руку, вона спіткнулася, але відразу встала і пішла далі.

Однак, зробивши пару кроків, впала як підкошена від снайперської кулі калібру 7,62. На Ситник були бронежилет і каска, але вони її не врятували.

Клавдія Ситник Facebook Клавдії Ситник

Як писав OBOZREVATEL раніше:

В результаті обстрілу під Новотошківським 1 лютого загинула військовий медик Клавдія Ситник. 25 лютого Клавдії могло виповнитися 34 роки.

Убита була родом із селища Зачепилівка на Харківщині. У жінки залишилася дочка Юлія 2008 року народження, а також тато, мама і молодша сестра, яка має інвалідність.

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