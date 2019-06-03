"Смотрящих не буде!" В СБУ озвучили головну вимогу Зеленського

Головна вимога президента України Володимира Зеленського до Служби Безпеки України – це перемогти корупцію в країні.
Про це на брифінгу заявив перший заступник глави СБУ, начальник Головного управління з боротьби із корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов.
"Не буде "кришувальників" і смотрящих. Наше завдання — вивести тіньовий бізнес із тіні. СБУ ніколи не звертатиме увагу на імена та прізвища, будемо діяти рішуче, в рамках закону", — заявив він.
Іван Баканов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Баканов був призначений першим заступником глави СБУ 22 травня.
31 травня Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.
3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
Президент також вніс до Верховної Ради подання про звільнення голови СБУ Василя Грицака.
За інформацією ЗМІ, Зеленський призначить на керівні посади в СБУ людей олігарха Ігоря Коломойського, голови МВС Арсена Авакова і фабрикатора політичних справ.
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