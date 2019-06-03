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"Смотрящих не буде!" В СБУ озвучили головну вимогу Зеленського

4.3тЧитати матеріал російською

Головна вимога президента України Володимира Зеленського до Служби Безпеки України – це перемогти корупцію в країні.

Про це на брифінгу заявив перший заступник глави СБУ, начальник Головного управління з боротьби із корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов.

"Не буде "кришувальників" і смотрящих. Наше завдання — вивести тіньовий бізнес із тіні. СБУ ніколи не звертатиме увагу на імена та прізвища, будемо діяти рішуче, в рамках закону", — заявив він.

Іван Баканов

Іван Баканов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Іван БакановВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
СБУкорупція
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