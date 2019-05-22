Сміялися в обличчя ворогам: Цимбалюк показав сильне відео з полоненими українськими моряками

Український журналіст Роман Цимбалюк показав відео із зали московського суду, де знову розглядають сфабриковану справу проти полонених українських моряків.

На кадрах видно, як хлопці посміхаються, незважаючи на своє незаконне ув'язнення, і демонструють окупантам твердість духу і позитивний настрій. Короткий ролик Цимбалюк розмістив на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наші військові! До обіду в скляну клітку доправили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова й Андрія Шевченка. Хлопці передали привіт Володимиру Зеленському, весь процес сміялися і кажуть, що у нашого нового президента є слоган: "Якщо ми сміємося — ми не здаємося!" — написав він.

Полонені українські моряки Скріншот відео

Аналогічне відео він показав, і коли в зал завели Дениса Гриценка, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка і Андрія Драча. Всіх вісьмох названих моряків окупанти вирішили залишити під вартою, відхиливши апеляцію захисту.

Полонені українські моряки Скріншот відео

Полонені українські моряки Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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