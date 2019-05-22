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/Розслідування

Сміялися в обличчя ворогам: Цимбалюк показав сильне відео з полоненими українськими моряками

25.7тЧитати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк показав відео із зали московського суду, де знову розглядають сфабриковану справу проти полонених українських моряків.

На кадрах видно, як хлопці посміхаються, незважаючи на своє незаконне ув'язнення, і демонструють окупантам твердість духу і позитивний настрій. Короткий ролик Цимбалюк розмістив на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наші військові! До обіду в скляну клітку доправили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова й Андрія Шевченка. Хлопці передали привіт Володимиру Зеленському, весь процес сміялися і кажуть, що у нашого нового президента є слоган: "Якщо ми сміємося — ми не здаємося!" — написав він.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

Скріншот відео

Аналогічне відео він показав, і коли в зал завели Дениса Гриценка, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка і Андрія Драча. Всіх вісьмох названих моряків окупанти вирішили залишити під вартою, відхиливши апеляцію захисту.

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Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

Скріншот відео

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

Скріншот відео

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Так а что им не улыбаться. Кормят, поят, одевают, обувают, лечат, пылинки с них сдувают. Выглядят вполне себе нормально. Вот и смеются. надька савченко уже сравнила Российскую и окраинскую тюрьмы.... Я думаю скоро и мокряки сравнивать будут. Прецеденты были)))
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
В бою мокряки жидко обосрались, сдались без единого выстрела и подарили врагу новенькие корабли с вооружением и полным боекомплектом, зато в клетке геройствуют напоказ. Это так по украински. Рагули могут воевать только с гражданскими. Когда они сталкиваются с настоящими солдатами в настоящем бою, то у них начинается мощный понос.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Пленные-значит захвачены в результате боевых действий. Между Украиной и Россией никакой войны нет (в первую очередь юридически), следовательно данные лица совершали акт военной агрессии против другого государства, сделать такое они могли только по приказу вышестоящего руководства. Следовательно...
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