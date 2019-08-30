"Сміялася та плескала в долоні!" Засуджено горе-матір, яка заморила голодом до смерті дитину

21-річну Владиславу Трохимчук, яка залишила двох дітей без нагляду на 11 днів, через що однорічний хлопчик загинув, засудили до 8 років тюремного ув'язнення.

Такий вирок 29 серпня виніс Голосіївський районний суд Києва, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Відзначається, що з призначеного терміну позбавлення волі віднімуть час, який жінка перебувала в СІЗО (від 6 грудня 2016 року – Ред). Отже засуджена вийде на свободу менш ніж через три роки.

При цьому прокуратура наполягала на довічному ув'язненні киянки за умисне вбивство малолітньої дитини, тому оскаржуватиме вирок місцевого суду в апеляції.

Видання "Факти" відзначило, що під час винесення вироку Трохимчук перебувала не в залі суду, а була в камері, звідки велася трансляція.

"З огляду на те, що вона не розкаялася в своєму злочині, а також те, що їй властива цинічність, демонстративність, безжалісність ... суд вважає правомірним засудити обвинувачену до вищої міри покарання", – зачитала обвинувальний вирок суддя Галина Бондаренко.

Владислава Трохимчук Соц мережі

Однак Трохимчук не отримала довічний термін, як наполягала прокуратура, а лише вісім років. Такий термін горе-матір отримала тому що їй змінили статтю, по якій її судили, з умисного вбивства (від десяти років позбавлення волі до довічного ув'язнення) на залишення в небезпеці (до восьми років позбавлення волі).

Видання пише, що почувши вирок, Трохимчук засміялася і сплеснула в долоні. При цьому в залі суду піднявся шум, суддям кричали "ганьба".

"Це не судді, а просто продажні люди, які "відмивають" злочинців і садять до в'язниць невинних. Саме ця Галина Бондаренко засудила Дмитра Павличенка до довічного ув'язнення, хоча він не вбивав суддю Зубкова, що було потім доведено. А тут, де ситуація зовсім очевидна, вбивці, яка заморили голодом такого малюка, дають, по суті, три роки", – розповів Михайло Горовий, господар квартири, яку знімала дівчина, де померла дитина.

Діти засудженої Трохимчук Соц мережі

"Як мама двох дітей я просто в шоці і від зміни кваліфікації, і від вироку. Як тільки вирок буде офіційно опублікований, ми тут же подамо апеляцію і будемо боротися за те, щоб Владиславу Трохимчук покарали за всією суворістю закону", – зазначила речник Київської прокуратури Надія Максимець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2016 року в Києві Владислава Трохимчук залишила на тривалий час без нагляду однорічного сина і дворічну дочку. Повернувшись додому, горе-мати виявила хлопчика мертвим, а дівчинку - в несвідомому стані.

Відомо, що у жінки є третя дитина - новонароджена дівчинка. Її і врятувалася від голоду дівчинку передали в патронатну сім'ю. Саму Трохимчук помістили в СІЗО.

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