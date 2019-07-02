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"Смертоносний дощ": ЗСУ показали заборонену в усьому світі зброю терористів

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ЗСУ показали докази використання забороненої Женевською конвенцією зброї терористами на Донбасі у зоні Операції Об'єднаних сил.

Фрагменти заборонених в усьому світі касетних артилерійських боєприпасів, прозваних також "смертоносним дощем", були знайдені після чергового обстрілу позицій українських захисників, повідомили на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook.

Українські захисники встигли сховатися в укритті, завдяки чому не були поранені. Після обстрілу в землі залишаються невеликі сліди розривів, але значна площа ураження.

"Відсутність воронки як такої і знайдені частини боєприпасів нагадують 152 мм заряди з осколково-бойовими елементами "Сахароза" російського виробництва. Вони розраховані для ураження вогневих позицій артилерійських і мінометних батарей, неброньованої техніки, живої сили і вогневих засобів в опорних пунктах", – уточнили військові.

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Уламки

Уламки

Facebook ВТК "Північ"

Фрагменти зброї

Фрагменти зброї

Facebook ВТК "Північ"

Уражена ділянка

Уражена ділянка

Facebook ВТК "Північ"

Ці боєприпаси самоліквідуються через 36 секунд, якщо бойова частина не вибухнула при контакті з перешкодою. На висоті кілометра над землею контейнер розкривається і випускає 8 бойових елементів.

"Один такий снаряд вражає відкрито розташованих людей в радіусі від 0,12 до 0,35 га. Під час підльоту до землі спрацьовує підривник і вражаючі елементи розлітаються навколо.

"Все живе, що стоїть, сидить або навіть лежить в прямому радіусі дії таких снарядів, отримує тяжкі і смертельні поранення", – повідомили українські захисники.

Женевська конвенція – міжнародні угоди, які регулюють ведення бойових дій, захист цивільного населення, поводження з військовополоненими та інші дії, пов'язані з озброєними конфліктами.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2019 сили ООС на Донбасі запідозрили проросійських терористів у використанні забороненого лазерної зброї в порушення норм міжнародного права.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Скажите это вашим хозяевам которые в Сирии госпиталь отбомбили фосфорными бомбами...
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