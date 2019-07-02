"Смертоносний дощ": ЗСУ показали заборонену в усьому світі зброю терористів

ЗСУ показали докази використання забороненої Женевською конвенцією зброї терористами на Донбасі у зоні Операції Об'єднаних сил.

Фрагменти заборонених в усьому світі касетних артилерійських боєприпасів, прозваних також "смертоносним дощем", були знайдені після чергового обстрілу позицій українських захисників, повідомили на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook.

Українські захисники встигли сховатися в укритті, завдяки чому не були поранені. Після обстрілу в землі залишаються невеликі сліди розривів, але значна площа ураження.

"Відсутність воронки як такої і знайдені частини боєприпасів нагадують 152 мм заряди з осколково-бойовими елементами "Сахароза" російського виробництва. Вони розраховані для ураження вогневих позицій артилерійських і мінометних батарей, неброньованої техніки, живої сили і вогневих засобів в опорних пунктах", – уточнили військові.

Уламки Facebook ВТК "Північ"

Фрагменти зброї Facebook ВТК "Північ"

Уражена ділянка Facebook ВТК "Північ"

Ці боєприпаси самоліквідуються через 36 секунд, якщо бойова частина не вибухнула при контакті з перешкодою. На висоті кілометра над землею контейнер розкривається і випускає 8 бойових елементів.

"Один такий снаряд вражає відкрито розташованих людей в радіусі від 0,12 до 0,35 га. Під час підльоту до землі спрацьовує підривник і вражаючі елементи розлітаються навколо.

"Все живе, що стоїть, сидить або навіть лежить в прямому радіусі дії таких снарядів, отримує тяжкі і смертельні поранення", – повідомили українські захисники.

Женевська конвенція – міжнародні угоди, які регулюють ведення бойових дій, захист цивільного населення, поводження з військовополоненими та інші дії, пов'язані з озброєними конфліктами.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2019 сили ООС на Донбасі запідозрили проросійських терористів у використанні забороненого лазерної зброї в порушення норм міжнародного права.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!