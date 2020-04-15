Смертельний вибух в лікарні Львова: перші фото з місця події

Юрій Сергієнко Розслідування 19:05, 15.04.2020 Оновлено: 19:17, 15.04.2020

З'явилися перші фото з місця вибуху на території лікарні Львова, в результаті якого загинула людина.

Знімки опублікувала прес-служба поліції Львівської області (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

Подія сталася у Франківському районі міста 15 квітня близько 16:00.

Поліція встановлює всі обставини і походження боєприпасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок вибуху на території однієї з лікарень Львова загинув 43-річний місцевий житель. За попередніми даними, вибухнула ручна граната.

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