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15 квітня • оновлено в 19:15
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Смертельний вибух в лікарні Львова: перші фото з місця події

1.7т
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З'явилися перші фото з місця вибуху на території лікарні Львова, в результаті якого загинула людина.

Знімки опублікувала прес-служба поліції Львівської області (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

Смертельний вибух в лікарні Львова: перші фото з місця події

Подія сталася у Франківському районі міста 15 квітня близько 16:00.

Смертельний вибух в лікарні Львова: перші фото з місця події

Поліція встановлює всі обставини і походження боєприпасу.

Смертельний вибух в лікарні Львова: перші фото з місця події

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок вибуху на території однієї з лікарень Львова загинув 43-річний місцевий житель. За попередніми даними, вибухнула ручна граната.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Львів
Теги
Національна поліція України вибух
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